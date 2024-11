La confesión de Paz Martínez que dejó atónito a Guido Kaczka: "Andan por ahí".

Paz Martínez es uno de los cantantes más importantes del país ya que a lo largo de sus años de trayectoria logró conquistar varias generaciones con las letras profundas de todas sus baladas. Sin embargo, hay un dato que muy pocas personas se esperaban y fue el mismo músico quien lo confesó frente a Guido Kaczka.

Durante la emisión de Los 8 Escalones del Millón del pasado lunes 4 de noviembre, ciclo en el que el cantante se encuentra como parte del jurado, Kaczka le hizo una consulta que destapó una verdad oculta durante varios años. "Paz, del cien por ciento de las canciones que compusiste, ¿en qué porcentaje te sucedieron a vos?", fue la consulta que hizo el conductor y de la que obtuvo una respuesta inesperada.

“Cero", contestó Martínez con determinación. A esto, Guido repreguntó para estar seguro, pero volvió a obtener la misma respuesta: "Obvio, cero". A continuación, el conductor redobló la apuesta ya que, fiel a su estilo, estaba bastante asombrado y quería alargar el tema en vivo.

“¿Ninguna canción es desde la experiencia?”, insistió, como queriéndolo convencer. Pero Paz siguió: “Nada”. Por último, Guido se animó a hacer una última pregunta buscando otra reacción por parte del cantante: “¿Vos tenés una vida que no tiene nada que ver con tus canciones?”. Pero sin querer dar el brazo a torcer, Martínez sentenció: “Mis personajes son los que andan por ahí”.

Lo dijo: a los 76 años, Paz Martínez reveló su secreto mejor guardado

El reconocido Paz Martínez, un pilar indiscutible de la música romántica, y dejó una marca imborrable en la escena musical a lo largo de más de cinco décadas de carrera. En una reciente entrevista para DDM (América TV), el talentoso artista compartió sus reflexiones sobre su extensa trayectoria, su proceso de composición y la influencia que ejerció sobre las nuevas generaciones de músicos y lo más importante: su secreto mejor guardado, que sorprendió a todos.

Famoso por escribir letras profundamente emotivas, Martínez reveló que su labor no se limita a sus propias creaciones. “El éxito no llega de la nada. Le escribí la letra en español a una canción de Madonna. Ella ya tenía la canción hecha y me pidieron que hiciera la versión en nuestro idioma. Es la única que tiene grabada en español. No habla una palabra en español, lo cual demuestra lo profesional que es”, comentó.

El cantautor también rememoró hitos importantes de su carrera, como cuando Rodrigo, el icónico cuartetero, decidió versionar una de sus baladas, "Qué ironía". “Mi hijo fue quien se dio cuenta de que Rodrigo estaba cantando una canción mía frente a más de 100 mil personas. El papá de Rodrigo, quien trabajaba en una discográfica importante, me decía que tenía un hijo que cantaba increíble desde los 14 años. Seguramente, en su casa se escuchaba mucho Paz Martínez, porque él elevó esa canción al interpretarla como cuarteto”, relató con orgullo.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Paz Martínez compartió su secreto mejor guardado a lo largo de las décadas: la fórmula para mantenerse en forma y con una mente ágil a sus 76 años. Con humor, el cantante reveló: “Hay un truco: no hay que trabajar, o al menos hacerlo en lo que te gusta”.