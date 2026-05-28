Subastarán un T. Rex de 67 millones de años en Nueva York: a cuánto cotiza el ejemplar

Subastarán un T. Rex de 67 millones de años en Nueva York: cuánto cotiza el ejemplar. Foto: REUTERS

El mundo de las subastas tendrá una oferta muy particular: un T. Rex de 67 millones de años. "Gus", un ejemplar de 11,5 metros de largo y 3,8 metros de altura, será subastado en la ciudad de Nueva York, en Sotheby’s. Su nombre es en homenaje a Gary “Gus” Licking, un hombre que vivía en un rancho de Harding County, en Dakota del Sur, y que un día encontró dientes y fragmentos de hueso en su propiedad de 2.630 hectáreas.

Tras el aviso, el equipo de paleontología, liderado por Thomas Heitkamp, realizó trabajo de campo entre los años 2021 y 2023, para luego continuar en el laboratorio examinando los fósiles hallados. Lamentablemente, Licking murió despúes de un año de iniciados los trabajos en su propiedad. Hoy, el ejemplar del que anotició será subastado por una cifra ubicada entre los 20 y 30 millones de dólares.

"Gus" es un T. Rex descubierto en el año 2021 por un ranchero en Dakota del Sur. Foto:REUTERS/Denis Balibouse

Cómo es "Gus", el T. Rex que será subastado en Nueva York

Gus es un T. Rex que cuenta con 183 elementos óseos fósiles reunidos, lo que representa el 63% de sus huesos, y un aproximado de entre 75% al 80% de la masa ósea total del ejemplar. Su hallazgo es muy significativo, dado que solo dos espécimes previos superaron el 60% de material fósil recuperado: "Sue", en el Field Museum de Chicago, y "Stan", en el Museo de Historia Natural de Abu Dabi.

Entre los fósiles, se destacan el cráneo del animal que conserva el 82% de los huesos, sus seis denticiones y el fémur de 128 centímetros. Lo más maravilloso de todo es que, Gus preserva sus dos patas, algo que solo se había podido ver en una oportunidad con otro ejemplar.

Por otro lado, el espécimen hallado en Dakota del Sur es una fiel representación de cómo era la vida en el ecosistema prehistórico. Y es que los huesos de cráneo, como el dentario derecho, tienen marcas de mordidas de otros tiranosaurios, que se pueden deber principalmente a dos motivos: combate o carroñeo tras su muerte. En esta línea, Gus cuenta con soldadura ósea sobre algunas de sus costillas y gastralia.

Su subasta será el próximo 14 de julio. Hasta entonces, el ejemplar permanecerá exhibido en The Breuer, Nueva York, en el marco del ciclo Geek Week. Este pedazo de historia esta valuado en unos 20 y 30 millones de dólares aproximadamente, cifra en la que fue vendido recientemente, en el 2025, fósiles de un jóven Ceratosaurus.