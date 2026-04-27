Echaron de Telefe a un importante conductor tras 4 años al aire: "Su programa no funcionaba"

Polémica en el Stream de Telefe.

La polémica alrededor del streaming de Telefe sumó un nuevo capítulo luego de que Pilar Smith afirmara en LAM que Grego Rossello habría tenido un rol determinante en la salida de Nacho Castañares del proyecto digital del canal. Las declaraciones generaron repercusión inmediata y llevaron al propio conductor a romper el silencio para aclarar su postura.

En diálogo con Intrusos, Rossello respondió a las versiones que lo señalaban como el principal responsable de la desvinculación del ex participante de Gran Hermano. "Le dije que no me gusto cómo en algunas declaraciones que dio, estoy como director de canal y estoy muy contento con lo que estamos haciendo ahí", explicó el conductor al referirse a su vínculo con el equipo y al presente del streaming.

Durante la entrevista, también destacó el crecimiento que atraviesa la plataforma digital y remarcó que el éxito no depende únicamente de su figura. "La verdad que está en un momentazo stream Telefe, no por mí, sino por el equipo que está laburando", sostuvo, intentando despegarse de la polémica y poner el foco en el trabajo colectivo.

"No fui yo el que rajó a nadie, las decisiones no las tomó yo, no soy mister Telefe", afirmó. Sin embargo, reconoció que hubo cambios dentro de la programación y se mostró autocrítico respecto de algunas situaciones. "Obviamente hubo gente que se fue, su programa no funcionaba como queríamos que funcione, estuvo 4 años al aire. Mis formas no estuvieron bien, es verdad", agregó al referirse específicamente a la salida de Nacho Castañares.

La información de Pilar Smith sobre la salida de Nacho

Horas antes en LAM, Pilar Smith brindó detalles sobre una presunta reestructuración interna dentro del canal. “Me enteré que desafectaron a mucha gente”, señaló la periodista, y continuó: “Llegó Grego Rossello y bastantes personas se quedaron sin trabajo. Pasó la escoba. No solo llegó al streaming como figura, sino que está comandando la parte de programación”.

Smith incluso enumeró nombres de trabajadores que, según su versión, habrían quedado afuera tras la llegada del conductor. “Juanqui Jurado, gran productor, afuera. Otras productoras, Vanesa y Agustina, afuera. Tampoco le renovaron a Priscila Crivocapich y a Nacho Castañares dicen que también lo limpió Grego”, aseguró. Finalmente, remarcó el clima interno que existiría en el equipo: “Lo va a salir a desmentir, ya sabemos, pero hay mucha gente que está enojada al día de hoy y me dieron los nombres. Gente del stream me dice que no están contentos con lo que está haciendo Grego”.