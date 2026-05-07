El gobernador Kicillof inauguró bases policiales y reactivó una obra educativa frenada por Nación

El gobernador de Axel Kicillof entregó patrulleros e inauguró dos nuevas bases operativas de la Policía Bonaerense en Almirante Brown. Las nuevas instalaciones estarán destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), integrada por 150 efectivos especializados, y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), conformado por 49 agentes. Además inauguró la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente Nº41, una obra que había quedado paralizada por el Gobierno nacional

Los móviles policiales tienen como objetivo reforzar las tareas preventivas, y se incorporaron dos nuevas ambulancias de alta complejidad adquiridas por el municipio mediante el programa de leasing del Banco Provincia. Durante su discurso, Kicillof cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y denunció un escenario de paralización de obras y recorte de recursos nacionales.

Nuevas aulas y ampliación educativo

"En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor", sostuvo el mandatario de la Provincia de Buenos Aires sobre el ajuste del Gobierno libertario, y aseguró que la administración nacional “cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación". "No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo”, exclamó.

La ampliación incluyó la construcción de 14 aulas, dos laboratorios, biblioteca, auditorio, salas para docentes y oficinas administrativas. Con esta obra, el Gobierno bonaerense aseguró haber alcanzado las 1.400 nuevas aulas construidas en la provincia desde el inicio de la gestión. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, destacó que la obra permitirá fortalecer la formación de docentes para el sistema educativo provincial: “Estamos construyendo un mejor sistema educativo para todos y todas”.

Viviendas sociales

En el marco de la jornada, se anunció la firma de un convenio entre la Provincia y el municipio destinado a completar la construcción de 57 viviendas en el Barrio Lindo, un proyecto que se encontraba paralizado por la administración nacional. El acto contó con la participación del gobernador Axel Kicillof, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el intendente Juan Fabiani y el diputado Mariano Cascallares.

Durante el encuentro, se resaltó que la inauguración de nuevas dependencias y el avance de obras habitacionales son pasos fundamentales para mejorar la seguridad y la calidad de vida en Almirante Brown. Al cierre de la actividad, Kicillof ratificó la prioridad de la inversión provincial en infraestructura escolar y políticas públicas, además de reafirmar su compromiso con la educación a pesar del complejo escenario financiero nacional.

Por su parte, los referentes locales Fabiani y Cascallares destacaron la importancia del respaldo de la Provincia para dar continuidad a programas estratégicos en seguridad y educación. De esta manera, el Gobierno bonaerense subrayó su voluntad de sostener la ejecución de obras esenciales en el territorio, lo que posiciona al Estado como un actor clave para el desarrollo social y productivo frente a los desafíos económicos actuales.