Rosario Central vs Racing por el Torneo Apertura: hora, TV en vivo y streaming

Racing visitará este miércoles a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. La Academia llega tras dar el golpe en La Plata, donde eliminó a Estudiantes con un agónico gol de Santiago Sosa y cortó una racha negativa de siete partidos sin triunfos entre Liga y Copa Sudamericana, mientras que el Canalla de Ángel Di María se ilusiona con repetir lo hecho en la fase regular, cuando se impuso a este mismo rival como visitante.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y Racing, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Racing?

El partido entre Rosario Central y Racing se disputará el miércoles 13 de mayo de 2026 a las 18:45 hs en el estadio Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El cruce define a uno de los semifinalistas del Torneo Apertura 2026 y será partido único: en caso de empate al cabo de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, definición por penales. El ganador enfrentará en la próxima ronda al vencedor del duelo entre River Plate y Gimnasia de La Plata, que se jugará desde las 21:30 del mismo día.

Racing llega al partido luego de un domingo agónico en La Plata, donde se impuso 1 a 0 a Estudiantes con un gol de Santiago Sosa sobre el final. La Academia ingresó a los playoffs en el octavo y último puesto del Grupo B con 21 unidades, fruto de cinco triunfos, seis empates y cinco derrotas, y antes de la victoria sobre el Pincha acumulaba siete partidos sin ganar entre el torneo local y la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas, además, sabe que jugará siempre como visitante en lo que resta del certamen por haber sido el peor clasificado entre los dieciséis que avanzaron de fase.

La principal novedad en el equipo de Avellaneda pasa por la baja de Alan Forneris, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará alrededor de ocho meses fuera de las canchas. Ante esa ausencia, Bruno Zuculini se perfila para ocupar su lugar en el mediocampo. Además, el entrenador define quién acompañará a Santiago Sosa y Marco Di Césare en la línea de tres defensores: la pulseada está entre Marcos Rojo y Franco Pardo. Otra duda aparece en el mediocampo, donde Matías Zaracho y Baltasar Rodríguez se disputan un lugar.

Rosario Central, por su parte, viene de un triunfo resonante en Arroyito: dio vuelta el partido y le ganó 3 a 1 a Independiente con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. El Canalla cerró la fase regular en el cuarto puesto del Grupo B con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, y atraviesa un buen momento bajo la conducción de Jorge Almirón: encadena tres partidos sin perder y además lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 10 unidades.

El equipo rosarino no podrá contar con Jaminton Campaz, que sigue recuperándose de una lesión, mientras que Alejo Véliz arrastra problemas físicos y se perfila como suplente pese a haber ingresado en el final ante Independiente. La buena noticia para Almirón es la titularidad confirmada de Ángel Di María, gran figura del equipo y autor del golazo que destrabó la serie ante el Rojo.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Guillermo "Pol" Fernández, Enzo Giménez; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Rosario Central vs. Racing: ficha técnica