Un periodista le faltó el respeto a una pareja mayor que participaba de la Marcha Federal Universitaria.

Durante la transmisión de A24 en la Marcha Universitaria por el reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, un periodista le faltó el respeto a un ciudadano argentino que participaba de la movilización y este expresó su repudio hacia el canal: “Ustedes son tan culpables de lo que estamos viviendo".

El móvil de A24 se transmitía en vivo desde Plaza Houssay y un periodista le preguntó a una pareja que participaba de la movilización sí estaban “paseando”, de manera irónica. La mujer, que venía a la par con quién parece ser su marido, expresó: “¿Ustedes creen que salimos a pasear? Yo soy titular de cátedra, de la facultad de Filosofía y Letras”. A lo que nuevamente el periodista la interrumpe y le comenta: “Sí sos titular, vos hablas con los chicos y podes dialogar, vamos a dialogar y vamos a hablar”.

Luego, se suma a la discusión el acompañante de la señora, quién aseguró qué: “Yo dialogo, pero no con vos”. La señora reveló que es titular regular desde el año 83 y que nunca pasó una situación similar en el país. Además, agregó qué: “Le sigo diciendo innombrable, pasamos meses y meses, y por qué no años, sin cobrar el incentivo docente y cuando llegó Néstor Kirchner el incentivo lo cobramos cada semana”.

La cuarta Marcha Federal Universitaria reúne a todo el país

La Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada funciona como reclamo central de los participantes de la movilización y las organizaciones presentes aseguran que la situación presupuestaria de la universidad pública empeoró en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

Ahora, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ya concentraron en Plaza de Mayo y se congregan estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en distintos puntos del país para marchar por recomposición salarial, aumento de presupuesto y el cumplimiento de la Ley.