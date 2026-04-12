El gobierno de Javier Milei sigue implementando un ajuste histórico del gasto. Aunque en el primer trimestre la ejecución presupuestaria creció levemente respecto al año pasado, sigue muy por debajo de sus niveles de 2023, con fuertes bajas en áreas clave como seguridad social, educación y salud.

En concreto, entre enero y marzo, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) subió un 3% real respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, al final del primer trimestre, registró una caída real del 30% respecto al primer trimestre de 2023, consolidando un fuerte ajuste del gasto público en el inicio del año, precisó un informe del CEPA. Aunque se trata de una etapa temprana del ejercicio presupuestario, los datos disponibles muestran con claridad una orientación fiscal contractiva.

En ese marco, uno de los datos que sobresale es el incremento en áreas específicas. La Secretaria de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, presenta un aumento real del 35% en su ejecución, mientras que los Servicios de la Deuda Pública concentran el 13% del gasto total.

Los recortes en salud, educación, seguridad social y ciencia

El análisis por organismos refleja reducciones profundas en áreas sensibles y estratégicas como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública, con impactos extendidos sobre programas y políticas públicas, señaló el informe.

En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 61%, mientras que los hospitales nacionales presentan bajas de entre 30% y 52%. También se reducen los fondos del Instituto Malbran (-35%) y la ANMAT con un -33%. Algunos programas sanitarios muestran incluso recortes de hasta el 100%. En contraste, el INCUCAI presenta un aumento del 146,6%.

En ciencia y tecnología, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae 83%, mientras que el CONICET baja 32% y la Comision Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 59%. También se registran recortes en el Servicio Geológico Minero (-22%), la Fundación Miguel Lillo (-30%), la CONEAU (-30%) y el Servicio Meteorologico Nacional (-26%).

En seguridad social y desarrollo social, la ANSES cae 9%, mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se reduce 77% y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES) 84%. El programa de Economía Social registra ejecución nula (-100%), el Plan Nacional de Primera Infancia cae 94% y el Plan Nacional de Protección Social 99%. También se observan recortes en políticas alimentarias, con caídas del 69% en comedores y merenderos y del 41% en la Prestación Alimentar.

En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente muestran recortes del 100% por su virtual discontinuidad. Las becas estudiantiles caen 82%, la formación docente 93% y la educación superior 31%, mientras que la inversión en infraestructura educativa se reduce 96%.

En el área de energía y desarrollo productivo, la Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA) cae 33%, junto con la Autoridad Regulatoria Nuclear (-32%), el Ente Regulador del Gas y la Electricidad (-35%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-33%).

También se registran bajas en fuerzas federales y armadas, con caídas del 36% en la Policía Federal, 32% en Gendarmería, 33% en Prefectura Naval, 16% en el Ejército, 22% en la Armada y 18% en la Fuerza Aérea.

El ajuste es aún más marcado en transporte y obra pública, donde la ejecución presenta caídas de entre el 78% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación y obras hidráulicas.

En paralelo, las transferencias a provincias y municipios muestran reducciones significativas, con una baja del 97% en la asistencia técnica a municipios y un recorte total del 100% en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.