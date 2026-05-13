Warsh obtiene aprobación del Senado para convertirse en próximo presidente de la Fed

Por Nolan D. McCaskill y Ann Saphir
WASHINGTON, 13 mayo (Reuters) - El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed, lo que deja al abogado y financiero de 56 años al frente del banco central en un momento en que éste se enfrenta a una inflación cada vez más intensa que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que exige el presidente Donald Trump.
El órgano, de mayoría republicana, había confirmado el martes a Warsh para un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Su toma de posesión en ambos cargos está a la espera de las firmas finales de la Casa Blanca en la documentación enviada por el Senado. Warsh tomará el relevo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el viernes, pero que seguirá siendo gobernador de la Fed.
El gobernador de la Fed Stephen Miran, actualmente el mayor defensor de los recortes de tasas en el banco central, dejará su puesto en la junta para dar cabida a Warsh.
Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará del 16 al 17 de junio, y se incorpore a un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección de las tasas de interés.
Con información de Reuters