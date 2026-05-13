Wrapped histórico: cómo ver la primera canción que escuchaste en Spotify

Fuente: Somos Jujuy.

A diferencia del Wrapped clásico que analiza solo los últimos 12 meses, esta nueva herramienta es una retrospectiva total que abarca toda la historia del usuario dentro de la plataforma, convirtiéndose en un viaje por las distintas etapas de su vida musical. La función ya está disponible globalmente, tanto para usuarios gratuitos como Premium, y estará activa por tiempo limitado.

Qué muestra el Wrapped histórico

La experiencia revela datos que Spotify nunca había compartido de forma oficial. Entre las estadísticas disponibles se encuentran: el primer artista y la primera canción que reproduciste en la app, los récords históricos de artistas y canciones más escuchados de todos los tiempos, el total de minutos acumulados escuchando música desde que creaste tu perfil, y la playlist de aniversario: una lista generada automáticamente con tus 120 canciones más reproducidas históricamente, con el contador exacto de reproducciones de cada tema.

La playlist se puede guardar directamente en tu biblioteca para tenerla disponible una vez que la campaña del aniversario termine. El ícono de la app también cambió temporalmente por una bola de discoteca verde, exclusiva de esta celebración.

Cómo acceder paso a paso

El proceso es simple y no requiere ninguna configuración previa.

Actualizá la app de Spotify a la última versión desde la App Store o la Play Store. Abrí Spotify y buscá en la pantalla de inicio el banner "Seleccionado para ti: La Fiesta del Año" o "Tus Años en Modo Fiesta". Si no aparece el banner, buscá directamente en la barra de búsqueda escribiendo "Spotify 20" o "Your Party of the Year(s)". Alternativa desde el navegador: entrá a spotify.com/20 para acceder a la experiencia desde la computadora. Navegá por las tarjetas en formato historia y, al finalizar, guardá la playlist con tus 120 canciones más escuchadas antes de que la campaña termine.

Por qué se volvió viral

La primera canción escuchada fue el dato más compartido en redes desde el lanzamiento. Muchos usuarios encontraron temas que marcaron etapas importantes de su vida, mientras otros se sorprendieron al recordar canciones que ya habían olvidado. El formato de tarjetas —igual al Wrapped de fin de año— está diseñado para compartirse en Instagram y TikTok, lo que disparó su viralidad en pocas horas.

La función estará disponible por unas pocas semanas. La playlist personalizada con los temas más escuchados se mantendrá en el perfil del usuario aunque la campaña del aniversario termine. Por eso conviene guardarla cuanto antes.