Italia es uno de los países que eligen miles de personas para emigrar por primera vez, pero también es uno de los más destacados en cuanto sus paisajes y tranquilidad, y las posibilidades que ofrece para vivir durante varios años e integrarse a la comunidad.

Una de las opciones para vivir en Italia es a través de un programa que ofrece comodidades difíciles de ignorar: alojamiento, comida y trabajo a cambio de unas horas de colaboración. Se trata de voluntariados que pueden realizarse en distintos puntos del país europeo.

Para acceder a estos voluntariados, los interesados deberán ingresar a sitios como Worldpackers o Volunteer World, donde podrán filtrar por país para acceder a los voluntariados disponibles y los requisitos de acceso a cada uno.

La experiencia ofrece una conexión real con el lugar y permite crear nuevos vínculos a través de la colaboración. Algunas de las oportunidades están destinadas a personas hispanohablantes.

Voluntariados disponibles para hacer en Italia

Conservación de fauna marina en el norte de Italia: en una zona costera, los interesados colaborarán con biólogos en el monitoreo de delfines y tortugas. La duración es de una a dos semanas de martes a sábado. Incluye alojamiento, formación, excursiones en bote y certificado.

en una zona costera, los interesados La duración es de una a dos semanas de martes a sábado. Incluye alojamiento, formación, excursiones en bote y certificado. Enseñanza de ingles en Roma: el programa se orienta en brindar educación a comunidades con acceso limitado, donde los voluntarios dictan clases y actividades educativas. Dura de dos a 12 semanas e incluye alojamiento, tres comidas diarias, traslado desde el aeropuerto y visitas guiadas. Uno de los extras de este voluntario es el soporte permanente y los espacios recreativos.

el programa se orienta en brindar educación a comunidades con acceso limitado, donde los voluntarios dictan clases y actividades educativas. Dura de dos a 12 semanas e incluye alojamiento, tres comidas diarias, traslado desde el aeropuerto y visitas guiadas. Uno de los extras de este voluntario es el soporte permanente y los espacios recreativos. Cuidado y protección de animales en refugios: es una opción para quienes buscan una experiencia más práctica y emocional, ayudando en el mantenimiento y bienestar de animales. La duración del voluntario es de una a 12 semanas. Las tareas consisten en alimentación, limpieza, y campañas de adopción. Incluye alojamiento, comidas, WiFi y orientación inicial.

Vida comunitaria en una academia de yoga: en medio de entornos rurales, los voluntarios participan en el funcionamiento diario de centros de bienestar. La jornada es de 32 horas semanales y requiere una estadía mínima de cuatro semanas. Incluye alojamiento compartido, comidas y clases de yoga.

en medio de entornos rurales, los voluntarios participan en el funcionamiento diario de centros de bienestar. La jornada es de 32 horas semanales y requiere una estadía mínima de cuatro semanas. Incluye alojamiento compartido, comidas y clases de yoga. Cuidado infantil con enfoque educativo: los voluntarios colaboran con familias en el cuidado de niños bajo metodologías específicas. La jornada es de 18 horas semanales. Incluye alojamiento tipo camping y comidas. Las tareas consisten en juego, alimentación y cuidado diario.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

La mayoría de las propuestas de voluntariados exigen ser mayor de edad y tener conocimientos básicos de ingles y, en algunos casos, de italiano. Además, no todas las oportunidades son completamente gratuitas.

Las plataformas Worldpackers y Volunteer World conectan a los interesados con proyectos que tienen costos de inscripción, que oscilan entre los 800 y 1200 euros, dependiendo de la duración y los servicios incluidos.

Por más que el alojamiento y la comida estén cubiertos, los voluntarios deben adaptarse a ciertas reglas, horarios y responsabilidades. Se trata de una experiencia que requiere compromiso y responsabilidad.