Trump dice que campaña contra la CPI tiene como objetivo defender a Netanyahu, no a él

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump se reúne con el primer ministro israelí Netanyahu en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach.

Por Steve Holland y ​Simon Lewis

CAMP DAVID, EEUU, 31 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la ‌campaña de Washington para ‌desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) tenía como objetivo defender al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a otras personas de ser procesados, y no a él mismo.

Trump hizo el comentario después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, informó en una reunión del Consejo de Ministros, en Camp ​David, de que ⁠cinco países habían anunciado su intención de abandonar la Corte ‌desde que Estados Unidos lanzó a principios ⁠de este mes una campaña contra ⁠lo que considera una amenaza para la soberanía estadounidense.

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"No hay ninguna información que indique que vayan a por mí", dijo Trump.

"Podría ⁠suceder, pero para que lo sepan… él (Rubio) no está tratando ​de defenderme. Está tratando de defender a ‌Bibi y a otras personas", ‌dijo Trump, que se refirió a Netanyahu por su ⁠apodo.

"Pero hay mucha gente a la que no se debería mirar de esa manera. Sin embargo, no hay indicios de que yo sea uno de ellos en este momento".

Rubio ​respondió que ‌las personas que corren mayor peligro son los militares estadounidenses, quienes, según él, podrían enfrentarse a un proceso judicial años más tarde por sus acciones en la guerra.

La CPI fue creada en 2002 por la ⁠comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Solo ejerce su jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades cometidas.

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la Corte.

Sin embargo, el Estatuto de la CPI también otorga a la Corte la ‌facultad de juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de los Estados miembros por nacionales de Estados no miembros.

A principios de este mes, Rubio denunció al tribunal de La Haya, citando los llamamientos de activistas para que la CPI investigue a ‌estadounidenses por acciones como la deportación de migrantes o los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que, según las autoridades, transportaban narcóticos.

El ‌Gobierno de Trump ⁠ha dicho que presionará a otros países para que abandonen el tribunal y que usará prohibiciones ​de viaje y nuevas sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas para intentar socavar el tribunal.

Con información de Reuters