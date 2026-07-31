Dónde vive Abel Pintos: así es la casa del cantante y Mora Calabrese en Chaco

El artista y su pareja apostaron por instalarse en la provincia del Chaco para disfrutar de una rutina más serena junto a sus hijos.

La vida familiar de Abel Pintos despierta un gran interés entre sus seguidores. Junto a Mora Calabrese, el cantante eligió construir un hogar rodeado de naturaleza, lejos del ritmo de las grandes ciudades. Con una estética minimalista y ambientes cálidos, la casa refleja el estilo de vida que ambos priorizan.

La vida de Abel Pintos y Mora Calabrese lejos de la ciudad

Desde hace algunos años, Abel Pintos y Mora Calabrese decidieron apostar por una vida más tranquila en la provincia del Chaco. La pareja formó una familia ensamblada junto a Mora, hija de una relación anterior de Calabrese, y los pequeños Agustín y Rosario, los hijos que tienen en común.

La elección del lugar no es casual. El entorno natural y la privacidad fueron dos aspectos fundamentales a la hora de establecer su hogar. Alejados de la exposición permanente que suele acompañar a las figuras públicas, encontraron un espacio ideal para disfrutar de la vida cotidiana en familia.

Si bien el cantante mantiene un perfil reservado respecto de su intimidad, en distintas publicaciones en redes sociales dejó ver algunos rincones de la propiedad, que permiten conocer el estilo que caracteriza a la vivienda.

Cómo es la casa de Abel Pintos en Chaco

La casa de Abel Pintos combina funcionalidad, diseño contemporáneo y una fuerte conexión con el paisaje chaqueño. Los ambientes interiores presentan una decoración sencilla y elegante, con predominio de colores claros y materiales que aportan luminosidad.

La cocina, uno de los espacios que el cantante mostró en redes sociales, cuenta con muebles de líneas simples, colores claros y amplios ventanales

Uno de los espacios que más llamó la atención es la cocina. En una de las imágenes compartidas por el artista, se lo pudo ver sentado en el piso mientras disfrutaba de un desayuno. El ambiente cuenta con muebles de líneas rectas en tonos blancos y grises, tiradores minimalistas y una mesada de granito claro que aporta sofisticación al conjunto.

Una gran ventana permite el ingreso de abundante luz natural, generando una sensación de amplitud y armonía que se mantiene en toda la vivienda.

El living y los espacios preferidos del cantante

El living continúa con la estética minimalista del resto de la casa, aunque incorpora algunos detalles modernos que aportan calidez al ambiente. Se trata de uno de los lugares favoritos del cantante para leer o disfrutar de un café en los momentos de descanso.

Las paredes blancas potencian la luminosidad natural, mientras que un mueble laqueado del mismo tono y una mesa ratona de mármol con delicadas vetas y bordes metálicos completan la decoración.

Cada elemento parece haber sido elegido para favorecer la comodidad y la tranquilidad familiar, dos aspectos que forman parte del estilo de vida que la pareja busca preservar.

Con una decoración sobria y detalles contemporáneos, el living fue diseñado para el descanso y los momentos de desconexión

La galería rodeada de naturaleza que enamora a los seguidores

Uno de los sectores más destacados de la propiedad es la galería techada. Este espacio reúne varios de los elementos que definen el espíritu de la casa: madera, plantas y materiales naturales.

Las paredes revestidas en madera y los sillones confeccionados con fibras naturales crean un ambiente ideal para descansar, leer o simplemente contemplar el paisaje. La vegetación que rodea la vivienda se integra naturalmente con la decoración y refuerza la sensación de refugio que transmite el hogar.

La naturaleza ocupa un rol central en la vida diaria de la familia y constituye uno de los principales motivos que llevaron al cantante a elegir Chaco como su lugar de residencia.

Una entrada elegante y en sintonía con el entorno

La fachada mantiene la misma propuesta estética que el interior. La entrada presenta paredes blancas, puertas de hierro con vidrio repartido y cortinas roller que regulan la luz natural de manera sutil.

Lejos de los excesos, la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese refleja una búsqueda de sencillez, calidez y conexión con el entorno. Un hogar pensado para disfrutar de la vida familiar en un ambiente sereno y rodeado de naturaleza.