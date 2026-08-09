Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 9 de agosto

¿De dónde salen los números?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que no hay magia ni azar cósmico: cada bolilla sale de un bolillero con 25 bolillas numeradas del 01 al 25. En cada sorteo se extraen 15 bolillas que definen a los ganadores.

Además, el Telekino es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana. Así que, mientras más jugadores, más grande el pozo.