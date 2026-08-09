Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 9 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 4 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que no hay magia ni azar cósmico: cada bolilla sale de un bolillero con 25 bolillas numeradas del 01 al 25. En cada sorteo se extraen 15 bolillas que definen a los ganadores.
Además, el Telekino es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana. Así que, mientras más jugadores, más grande el pozo.
Hace 19 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡Ojo con tu cartón!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo principal, te contamos que en la parte inferior de tu cartón están impresos los mismos 15 números para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡No lo pases por alto!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
La ansiedad es parte del juego, pero mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón aparecen los mismos 15 números impresos para un segundo sorteo: el Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡No lo dejes pasar y controlá bien tu boleta!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos una curiosidad que muchos jugadores se preguntan: ¿qué significa el color del cartón? Cada jornada, el cartón tiene un tono distinto (verde, azul, violeta, etc.) y no es casualidad: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el número de cartón es clave en los premios especiales: autos, casas y viajes se sortean justamente a partir de ese número. Así que ya sabés: si tenés un cartón de color, revisalo bien porque puede tener un premio extra esperándote.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos un dato que calma la ansiedad: no hace falta acertar los 15 números para ganar. El sorteo también reparte premios en efectivo para las boletas con 11, 12, 13 o 14 aciertos; el pozo mayor, claro, es para quienes lleguen a los 15.
La lógica es simple: a mayor cantidad de aciertos, mayor es el monto a cobrar. Así que revisá bien tu boleta y mantené la ilusión hasta el final. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!
Hace 2 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato que hace soñar a los apostadores: el pozo vacante. El premio mayor del Telekino (los 15 aciertos) sale muy seguido, pero si una semana no hay ganadores, ¡el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente! Así se generan pozos hiper millonarios que rompen récords. Por eso, antes de controlar tu boleta del domingo, recordá: cada sorteo puede ser el que haga historia. ¡Mucha suerte! 🍀
Hace 2 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra.
Hace 2 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Así que no tires tu cartón: la suerte puede estar jugando por partida doble.
Hace 2 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino se sortea extrayendo 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25. Es un juego poceado, por lo que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron esta semana. ¡Agarrá tu boleta y empezá a soñar!
Hace 3 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino se sortea extrayendo 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25.
Además, es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron esa semana. ¡Cuanta más gente juega, más crece el pozo!
Hace 3 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, tené tu boleta a mano y te contamos que el Telekino tiene una particularidad: el pozo vacante. El premio mayor, el de los 15 aciertos, sale muy seguido; pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Ese mecanismo es el que genera pozos hiper millonarios que rompen récords y encienden la fantasía de todos los apostadores.
Así que no te desesperes mientras esperamos los resultados: si hoy no toca, ese pozo puede seguir creciendo y volverse todavía más irresistible.
Hace 3 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato que muchos jugadores pasan por alto: no hace falta acertar los 15 números para llevarse un premio. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también tenés asegurado un premio en efectivo.
Eso sí: cuantos más aciertos, más alto es el monto a cobrar. Así que mientras la bola va saliendo, repasá tu cartón y mantené la ilusión intacta. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!
Hace 3 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de esta noche, te contamos una curiosidad que muchos se preguntan: ¿por qué el cartón cambia de color cada domingo? No es casualidad.
El color del cartón sirve para identificar a qué sorteo pertenece y así evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, además del pozo principal, se sortean premios especiales como autos, casas y viajes que se juegan con el número de cartón. Así que revisá bien tu cartón verde, azul o violeta: puede ser tu ticket a un premio extra.
Hace 4 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos que el premio mayor, el de los 15 aciertos, sale muy seguido. Pero ojo: si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Ese mecanismo es el que genera pozos hiper millonarios que rompen récords.
El Pozo Vacante
El Telekino se caracteriza por pagar el premio mayor con frecuencia, pero cuando los 15 números no aparecen entre las boletas ganadoras, ese pozo no se pierde: queda vacante y se suma al sorteo del próximo domingo. De esta manera, la acumulación puede convertir un pozo normal en una fortuna extraordinaria, con montos que llaman la atención de todos los apostadores. Hoy, en la previa del sorteo, los jugadores sueñan con llevarse el pozo, y en El Destape te contamos cómo funciona este sistema que hace tan especial al Telekino.
Hace 4 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo premia los aciertos de bolillas: todos los domingos también sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo!
Hace 4 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un secreto del sorteo: las bolillas no son magia. Hay un bolillero con 25 bolillas numeradas del 01 al 25 y de allí se extraen 15 bolillas al azar. Como es un juego poceado, el monto de los premios depende de cuántos cartones se vendieron esta semana. Así que ya sabés: si no ganaste, tranqui, la próxima puede ser tuya.
Hace 4 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de esta noche, te contamos una curiosidad que explica por qué a veces ves pozos tan increíbles. El premio mayor del Telekino, el de los 15 aciertos, sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y ese monto se acumula para el domingo siguiente. Así se generan pozos hiper millonarios que rompen récords. ¿Será esta la noche en que alguien se lleva todo? ¡Quedate atento al sorteo!
Hace 5 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos una curiosidad: el premio mayor (los 15 aciertos) sale muy seguido, pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Esto genera pozos hiper millonarios que rompen récords. ¿Será hoy el día en que se vacíe de nuevo?
Hace 5 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo premia los aciertos de bolillas. Todos los domingos también sortea premios espectaculares, como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo! Ese código puede convertir tu cartón en el gran ganador de la jornada.
Hace 5 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo millonario, te contamos un dato curioso: cada domingo el cartón del Telekino tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esta marca visual no es decorativa: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, ese color y el número de cartón son clave para participar por premios especiales como autos, casas y viajes. Así que quedate atento: si tu cartón tiene el color de hoy, puede ser tu día de suerte.
Hace 5 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra.
Así que no tires tu cartón: la suerte puede estar duplicada.
Hace 6 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el sorteo del Telekino tiene un mecanismo simple pero fascinante: se extraen 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25.
Además, el Telekino es un juego poceado, por lo que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron esta semana. ¡Cada cartón vendido suma al pozo y hace crecer la ilusión!
Hace 6 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos una curiosidad que probablemente te hayas preguntado alguna vez: ¿por qué el cartón del Telekino cambia de color cada semana?
Cada domingo, el cartón tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esto no es casualidad: sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores. Así, cuando vas a controlar tu boleta, sabés perfectamente si el cartón que tenés en mano es el de hoy o el del domingo pasado.
Además, el número de cartón es clave para los premios especiales: autos, casas, viajes y otros grandes ganadores se sortean usando esos números. Así que revisá bien tu cartón y prestale atención al color, porque puede ser el primer indicio de que tenés un premio esperándote.
Ya falta poco para que comience el sorteo. ¡Quedate conectado que vamos a estar contando todo en vivo!
Hace 6 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos un dato que puede convertir tu boleta en algo todavía más especial: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares (como autos 0km, camionetas o viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo. ¡La suerte puede estar en cualquier rincón del cartón!
Hace 6 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en el Telekino no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también accedés a premios en efectivo: cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto a cobrar.
Hace 7 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato para los más curiosos: el azar tiene su propia caja mágica. El sorteo consiste en extraer 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas, numeradas del 01 al 25. Además, es un juego poceado, por lo que el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana. Así que, a mayor venta, mayor pozo. ¡Quedate atento que la próxima bolilla puede ser la tuya!
Hace 7 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo premia los aciertos de bolillas: todos los domingos sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes increíbles. ¿La clave? El número de serie único que viene impreso en tu cartón. Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo.
Hace 7 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el premio mayor del Telekino sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. ¡Así se generan pozos hiper millonarios que rompen récords!
Hace 7 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo, te contamos una curiosidad que muchos jugadores se preguntan: ¿qué significa el color del cartón?
¿Qué significa el Color del Cartón?
Cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto (verde, azul, violeta, etc.). Esto sirve para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el color no es solo estético: con el número de cartón se sortean premios especiales como autos, casas y viajes, así que mantenelo a mano cuando salgan los resultados.
Hace 8 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos que no hace falta pegar los 15 números para llevarte un premio. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también ganás dinero en efectivo. Más aciertos, mayor el monto a cobrar. Así que repasá bien tu jugada y mantené la ilusión hasta el final.
Hace 8 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en el Telekino no hace falta pegar los 15 números para ganar. Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo. Cuantos más aciertos, mayor es el monto a cobrar.