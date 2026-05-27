Con foco en la producción sustentable, apicultores de Formosa reciben formación técnica en terreno

En el marco de la Semana de la Miel en Argentina y del Día Mundial de la Abeja, la provincia de Formosa refuerza su estrategia de fortalecimiento de la producción apícola, con foco en el desarrollo sustentable y el aprovechamiento del monte nativo. La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial a través de distintos organismos, en un trabajo sostenido que viene consolidando el crecimiento de la actividad en el territorio.

En este contexto, el técnico del Ministerio de la Producción y Ambiente, Roque Moreno, a cargo del Área Apícola del Departamento Ramón Lista, destacó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) las recientes actividades de formación desarrolladas en el oeste formoseño. Según explicó, los días 13 y 14 de mayo se llevó adelante una capacitación intensiva destinada a jóvenes de la región, con jornadas de trabajo en territorio. “Se trasladaron al monte, más específicamente a un apiario”, señaló, en referencia al espacio donde se encuentran las colmenas de producción de miel.

El objetivo de estas instancias es fortalecer el conocimiento técnico y promover el desarrollo de emprendimientos locales vinculados a la apicultura.

El valor ambiental de la abeja y la producción sustentable

Las actividades se enmarcaron en una fecha simbólica: la Semana de la Miel, que se extiende del 14 al 20 de mayo en Argentina con el objetivo de promover el consumo de miel y concientizar sobre la importancia de las abejas. En esa línea, se celebró el Día Mundial de la Abeja, una fecha que busca destacar el rol fundamental de este insecto en la polinización, la conservación de los ecosistemas y el equilibrio ambiental.

Desde el área técnica remarcaron que la producción en monte nativo aporta un valor diferencial, ya que preserva la biodiversidad y genera mieles de características únicas.

Otra de las capacitaciones se desarrolló en la localidad de El Potrillo, donde el Instituto PAIPPA trabajó con jóvenes productores apícolas de comunidades wichí. Allí se abordaron contenidos orientados al fortalecimiento de la producción local y la generación de nuevas oportunidades económicas en el territorio. Moreno destacó que estos trayectos formativos ya muestran resultados concretos: “Hay egresados que hoy ya tienen su propia producción gracias a esa formación educativa”.

La producción apícola de Formosa también ha logrado proyección internacional. Según relató el técnico, la miel del oeste formoseño fue presentada en mercados externos como Turquía, destacándose por su condición de miel multifloral de monte nativo, una característica que la diferencia en el mercado global.

Este posicionamiento refuerza el potencial productivo de la provincia y consolida a la apicultura como una actividad estratégica en términos económicos y ambientales.