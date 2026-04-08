Los premios de la Copa Sudamericana 2026: cuánto dinero se lleva el campeón

Los premios de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana es uno de los torneos más prestigiosos que tiene Sudamérica, en el cual juegan los equipos de los 10 países que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Para la edición 2026 están presentes del lado de Argentina River Plate, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Riestra, Barracas Central y Tigre.

Este campeonato fue ganado en dos ocasiones por tres equipos argentinos: Independiente, Boca y Lanús. Por su parte, fueron campeones en una ocasión River, San Lorenzo, Racing Club y Arsenal y llegaron a disputar la final Estudiantes, Huracán y Colón. Un torneo que con el paso del tiempo ha subido los premios que se le otorgan a los campeones de cada edición.

Cómo quedaron los premios de la Copa Sudamericana

Desde la fase previa, los premios van de 225.000 a 250.000 dólares, mientras que jugar en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, a los que se suman USD 125.000 por cada partido ganado. En las fases de eliminación directa, los octavos reparten 600.000 dólares, los cuartos otorgan 700.000 y las semifinales suman USD 800.000. El subcampeón recibe USD 2.500.000 y el ganador se queda con 10 millones de dólares.

Así las cosas, los premios dispuestos son los siguientes:

Primera fase - local: entre USD 225.000

Primera fase - visitante: entre USD 250.000

Fase de grupos: USD 300.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 125.000

Previa OF: USD 500.000

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinales: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.500.000

Campeón: USD 10.000.000

TOTAL: USD 84.675.000

Lanús campeón de la Sudamericana.

Los campeones y finalistas de la Copa Sudamericana