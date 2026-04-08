Los premios de la Copa Sudamericana 2026: cuánto dinero se lleva el campeón

La Copa Sudamericana es uno de los torneos más prestigiosos que tiene Sudamérica, en el cual juegan los equipos de los 10 países que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Para la edición 2026 están presentes del lado de Argentina River Plate, Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Riestra, Barracas Central y Tigre.
Este campeonato fue ganado en dos ocasiones por tres equipos argentinos: Independiente, Boca y Lanús. Por su parte, fueron campeones en una ocasión River, San Lorenzo, Racing Club y Arsenal y llegaron a disputar la final Estudiantes, Huracán y Colón. Un torneo que con el paso del tiempo ha subido los premios que se le otorgan a los campeones de cada edición.
Cómo quedaron los premios de la Copa Sudamericana
Desde la fase previa, los premios van de 225.000 a 250.000 dólares, mientras que jugar en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, a los que se suman USD 125.000 por cada partido ganado. En las fases de eliminación directa, los octavos reparten 600.000 dólares, los cuartos otorgan 700.000 y las semifinales suman USD 800.000. El subcampeón recibe USD 2.500.000 y el ganador se queda con 10 millones de dólares.
Así las cosas, los premios dispuestos son los siguientes:
- Primera fase - local: entre USD 225.000
- Primera fase - visitante: entre USD 250.000
- Fase de grupos: USD 300.000
- Mérito deportivo (por triunfo): USD 125.000
- Previa OF: USD 500.000
- Octavos de final: USD 600.000
- Cuartos de final: USD 700.000
- Semifinales: USD 800.000
- Subcampeón: USD 2.500.000
- Campeón: USD 10.000.000
- TOTAL: USD 84.675.000
Los campeones y finalistas de la Copa Sudamericana
- 2002: San Lorenzo (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2003: Cienciano (campeón) / River Plate (finalista)
- 2004: Boca Juniors (campeón) / Bolívar (finalista)
- 2005: Boca Juniors (campeón) / Pumas (finalista)
- 2006: Pachuca (campeón) / Colo Colo (finalista)
- 2007: Arsenal (campeón) / América (finalista)
- 2008: Internacional (campeón) / Estudiantes LP (finalista)
- 2009: Liga de Quito (campeón) / Fluminense (finalista)
- 2010: Independiente (campeón) / Goiás (finalista)
- 2011: U de Chile (campeón) / Liga de Quito (finalista)
- 2012: Sao Paulo (campeón) / Tigres (finalista)
- 2013: Lanús (campeón) / Ponte Preta (finalista)
- 2014: River Plate (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2015: Santa Fe (campeón) / Huracán (finalista)
- 2016: Chapecoense (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2017: Independiente (campeón) / Flamengo (finalista)
- 2018: Paranaense (campeón) / Junior (finalista)
- 2019: Independiente del Valle (campeón) / Colón (finalista)
- 2020: Defensa y Justicia (campeón) / Lanús (finalista)
- 2021: Paranaense (campeón) / Bragantino (finalista)
- 2022: Independiente del Valle (campeón) / Sao Paulo (finalista)
- 2023: Liga de Quito (campeón) / Fortaleza (finalista)
- 2024: Racing Club (campeón) / Cruzeiro (finalista)
- 2025: Lanus (campeón) / Atlético Mineiro (finalista)