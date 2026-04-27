"No hay nadie mejor que el PSG", dice Luis Enrique antes de semifinal contra el Bayern

Conferencia de prensa del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League

El París Saint-Germain ​se enfrentará al Bayern de Múnich en una semifinal de la Liga de Campeones que enfrentará a dos de los mejores equipos ‌ofensivos de Europa y, aunque ‌Luis Enrique dice que el club alemán es el más regular, afirma que ningún equipo es mejor que el suyo.

Tres de los cuatro equipos semifinalistas, el PSG, el Bayern y el Arsenal, lideran sus respectivas ligas nacionales, y el equipo alemán se ha proclamado campeón de la Bundesliga tras perder un solo partido, además de perder otro en el torneo europeo.

Mientras que el ​PSG y el Atlético ⁠de Madrid tuvieron que pasar por la repesca, el Arsenal y el ‌Bayern fueron los dos primeros en la fase de grupos. ⁠En octavos y cuartos de final, el ⁠PSG marcó 12 goles y el Bayern 16.

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"No se trata solo de las estadísticas ofensivas, sino que, si nos fijamos también en las defensivas, estos son ⁠los mejores equipos de Europa", dijo Luis Enrique a periodistas antes ​del partido de ida del martes en casa.

"El Arsenal ‌también ha hecho un trabajo increíble ‌esta temporada, en términos de regularidad. El Bayern está un poco por ⁠delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos, pero si hablamos de lo que hemos demostrado como equipo, estamos a la altura".

"Y ningún equipo es mejor que nosotros. Ya lo dije cuando no terminamos entre los ​ocho primeros en ‌la fase de grupos: no veía a ningún equipo mejor que nosotros".

La temporada pasada, el PSG tampoco terminó entre los ocho primeros en la fase de liga antes de acabar levantando el trofeo, y en la Ligue 1, tras haber luchado con el ⁠Lens durante largos periodos, cuenta con seis puntos de ventaja.

"Todo entrenador quiere llegar a la recta final en las mejores condiciones posibles", dijo el técnico del PSG.

"Es la magia de la Liga de Campeones la que da una energía especial a los jugadores; todos quieren estar ahí y aprovechar al máximo este momento".

SIN NEGOCIACIONES

Luis Enrique es muy consciente de la amenaza ofensiva que supone el Bayern, incluidos los ‌extremos Luis Díaz y Michael Olise, pero eso no cambiará la forma en que su equipo afronte la eliminatoria.

"Ganamos la Champions la temporada pasada con Achraf Hakimi y Nuno Mendes haciendo lo que saben hacer", afirmó.

"Por supuesto que también tienen que defender, pero sabemos que deben atacar más de lo que defienden ‌si queremos ganar (...) Sabemos lo difícil que será y tenemos que saber defender bien", agregó.

El club francés llevaba mucho tiempo fijándose como objetivo ganar la Liga de Campeones ‌y, tras haber hecho ⁠realidad ese sueño la temporada pasada, no hay posibilidad de que el PSG sea menos ambicioso esta vez.

"La primera vez ​fue un alivio, ahora es una fuente de motivación diferente porque el año pasado fue genial", dijo Luis Enrique. "Hicimos historia. Y ahora, tenemos ganas de más".

Con información de Reuters