Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 27 de abril 2026: el nuevo participante eliminado

Santiago del Moro dará a conocer al nuevo participante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

La expectativa crece alrededor de Gran Hermano tras una nueva gala de eliminación que mantiene en vilo a la audiencia. Luego de la conformación de la placa definitiva, comenzaron a circular filtraciones sobre quién abandonaría la casa este lunes 27 de abril de 2026, en una jornada clave para el reality.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano generación dorada

El pasado 23 de abril se terminó de definir la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada, uno de los momentos más determinantes de la semana. En un inicio, diez participantes quedaron en riesgo de eliminación, pero el voto del público permitió que cuatro de ellos fueran salvados.

De esta manera, la placa final quedó conformada por Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio. Cada uno de ellos llegó a esta instancia con diferentes niveles de apoyo dentro y fuera de la casa, lo que generó un escenario abierto y difícil de anticipar.

La tensión aumentó con el correr de los días, especialmente por la incertidumbre sobre cómo se repartirían los votos negativos entre los participantes en riesgo.

Encuestas y tendencias: quién tiene más votos negativos

En medio de la expectativa, las redes sociales comenzaron a jugar un papel clave para anticipar posibles resultados en Gran Hermano. El analista Fefe Bongiorno lanzó una encuesta para medir la intención de voto del público, lo que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.

Según los datos que trascendieron, Yipio aparece como el participante con mayor cantidad de votos negativos, un dato que sorprendió a muchos debido a los cambios constantes en la percepción del público. Luego le sigue Brian Sarmiento como el segundo que más chances tiene de abandonar el reality.

Sin embargo, este tipo de sondeos no son determinantes, ya que suelen reflejar una muestra parcial de la audiencia. A pesar de ello, funcionan como un termómetro que permite observar tendencias y posibles escenarios de cara a la gala.

Qué pasó en la última eliminación de Gran Hermano

La gala anterior dejó fuera de competencia a Martín, quien se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano antes de esta nueva definición. Su salida marcó un punto de inflexión dentro de la casa, ya que reconfiguró alianzas y estrategias entre los participantes que continúan en juego.

Tras su eliminación, la atención se centró rápidamente en la nueva placa y en cómo los jugadores encararían la semana. Las campañas dentro de la casa, los vínculos y las tensiones comenzaron a influir en la decisión del público.

Este contexto es clave para entender por qué algunos nombres quedaron más expuestos que otros en la actual instancia.

En las últimas horas, sondeos impulsados por analistas como Fefe Bongiorno comenzaron a marcar una posible tendencia

Quién se va de Gran Hermano hoy y qué puede pasar en la gala

Aunque las encuestas anticipan una tendencia clara, el resultado final de Gran Hermano se define exclusivamente a través del voto oficial. La producción del programa recordó que el único mecanismo válido es el envío de mensajes de texto al 9009, lo que puede modificar completamente cualquier pronóstico previo.

Con este escenario, todas las miradas apuntan a la gala en vivo de este lunes 27 de abril de 2026. Si se mantiene la tendencia observada en redes, Yipio sería el participante con mayores probabilidades de abandonar la casa. Sin embargo, no se descartan sorpresas de último momento.

La dinámica del reality ha demostrado en reiteradas ocasiones que los resultados pueden cambiar de manera drástica en las horas finales. Por ese motivo, la definición promete mantener el suspenso hasta el último instante, consolidando una de las etapas más intensas de la competencia.