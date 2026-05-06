De qué cuadro es Julián Álvarez: por quién hincha el futbolista

Julián Álvarez en la Selección.

El nombre de Julián Álvarez despierta admiración en el mundo del fútbol. Desde sus inicios en Calchín hasta consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina, su carrera tuvo un crecimiento meteórico que lo llevó a destacarse en Europa y a convertirse en uno de los delanteros más importantes de su generación. Sin embargo, como todos los futbolistas tuvo desde chico su corazón puesto en un club.

Su exitosa carrera hizo que, más allá de haber jugado solamente en River en el fútbol argentino, es muy querido por todos los argentinos en general por haber ganado todo con la albiceleste. Un delantero que vive un momento extraordinario en Europa y es considerado hoy en día uno de los mejores jugadores del planeta, lo que por supuesto lo coloca como una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni también.

Por quién hincha Julián Álvarez

El delantero dejó en claro en varias ocasiones su vínculo emocional con River Plate. Formado en las divisiones inferiores del club, debutó allí en 2018 y fue protagonista de una etapa muy exitosa, en la que ganó títulos importantes y se convirtió en una de las grandes figuras del equipo. Además, al despedirse para dar el salto a Europa, expresó que en River “queda para siempre un hincha más”, dejando en evidencia que su corazón está puesto en la institución.

"Estoy muy orgulloso de lo que he logrado con 22 años en este club, me llevo grandes recuerdos, muy buenos amigos. Y bueno, agradecerle a todos los hinchas por el cariño y el apoyo de siempre. A la familia y amigos que también estuvieron siempre desde que soy muy chico. Y acá, para que sepan, siempre queda un hincha de River. Les mando un abrazo grande", expresó el futbolista en su despedida.

¿El otro equipo de Julián Álvarez?

Luis Fabián Artime, ídolo y presidente de Belgrano, aseguró públicamente que Álvarez es hincha del conjunto cordobés. Según explicó, el delantero tiene cercanía geográfica con Córdoba capital, lo que alimenta esa teoría de la cual el jugador nunca se hizo cargo públicamente. Pero hay una imagen de él de chico que está con la camiseta del equipo celeste.

Julián de chico con la camiseta del "Pirata".

Así fue que a la hora de tener que elegir en una entrevista que jugador prefiere entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, "Luifa" no dudó y dijo: ”A Julián, porque es hincha de Belgrano”. "Está a una hora y cuarto de Córdoba, vive a una hora y cuarto de Calchín y lo hemos visto varias veces con la camiseta de Belgrano", resaltó.