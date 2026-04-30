Guía básica de cuidado de bonsái: 5 claves para tener uno en el hogar.

El bonsái es más que un tipo de planta, es un arte milenario japonés. Se trata de una técnica artesanal que consiste en cultivar árboles y arbustos pequeños, al limitar su crecimiento. Básicamente, se trata de un modelado floral, que cuenta con varias técnicas como la poda, el trasplante e, incluso, el alambrado. Entre las especies más populares se encuentran el ficus, olmo chino, junípero y arce japonés.

5 claves para tener un bonsái en casa

Tener un bonsái en casa no es para quienes no tienen constancia con las plantas, sino, todo lo contrario. Para quienes aman pasar horas en el jardín son perfectos, ya que este arte demanda un seguimiento constante para ir dándole forma al arbusto o árbol pequeño. En este sentido, a continuación compartimos cinco claves para cuidarlo:

El bonsái es una técnica milenaria japonesa.

Luz adecuada (pero no excesiva): la mayoría de los bonsáis necesitan buena iluminación natural. Hay que ubicarlo cerca de una ventana luminosa, pero evitar el sol directo intenso durante muchas horas, ya que puede quemar las hojas. Algunas especies de interior toleran mejor la semisombra.

la mayoría de los bonsáis necesitan buena iluminación natural. Hay que ubicarlo cerca de una ventana luminosa, pero evitar el sol directo intenso durante muchas horas, ya que puede quemar las hojas. Algunas especies de interior toleran mejor la semisombra. Riego equilibrado: uno de los errores más comunes es regar de más o de menos. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero no encharcado. Antes de regar, tocar la tierra: si está seca al tacto, es momento de hacerlo. En verano necesitará más agua que en invierno.

uno de los errores más comunes es regar de más o de menos. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero no encharcado. Antes de regar, tocar la tierra: si está seca al tacto, es momento de hacerlo. En verano necesitará más agua que en invierno. Poda y mantenimiento: la poda es clave para mantener la forma y salud del bonsái. Se deben cortar ramas y hojas secas para favorecer un crecimiento controlado. También es importante el pinzado regular para conservar su estética.

la poda es clave para mantener la forma y salud del bonsái. Se deben cortar ramas y hojas secas para favorecer un crecimiento controlado. También es importante el pinzado regular para conservar su estética. Sustrato y drenaje: el bonsái necesita un sustrato especial que drene bien el agua y permita la oxigenación de las raíces. Las macetas suelen tener orificios de drenaje, lo cual es fundamental para evitar la acumulación de agua.

el bonsái necesita un sustrato especial que drene bien el agua y permita la oxigenación de las raíces. Las macetas suelen tener orificios de drenaje, lo cual es fundamental para evitar la acumulación de agua. Ubicación y temperatura: evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Algunos bonsáis son de interior, pero otros requieren estar al aire libre porque necesitan el ciclo natural de las estaciones. Es importante conocer la especie que tenés para darle el entorno adecuado.

Para quienes quieren comenzar a practicar el bonsái y solo cuentan con espacio al interior del hogar, el ficus es la mejor opción. Esta especie es tropical, por lo que puede vivir sin problemas adentro de casa. Además, es un árbol muy resistente, por lo que problemas frecuentes en principiantes, como riego irregular, cambios de lugar, mal trasplante, no son tan significantes para él.