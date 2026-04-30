Preocupación en el tenis por Carlos Alcaraz: la lesión que podría dejarlo sin jugar en 2026

Cuál es la lesión que sufre el español Carlos Alcaraz: cuánto tiempo le llevaría de recuperación y cuáles son las chances de que deba operarse.

Carlos Alcaraz encendió señales de alarma en el mundo del tenis debido a una lesión en su muñeca derecha que lo marginó del Masters 1000 de Roma y que le impedirá defender el título obtenido en 2025 en Roland Garros. La tenosinovitis de De Quervain que sufre el número 2 del mundo en el ranking ATP podría implicar consecuencias de largo plazo, incluyendo la posibilidad de perderse el resto de la temporada o de tener que modificar la técnica de su golpe de derecha; también existe el riesgo de una eventual intervención quirúrgica en función de cómo evolucione en las próximas semanas.

“Desde su propio equipo impera el secretismo y no se dice el alcance de la lesión que padece en la muñeca derecha”, publicó la agencia EFE. “Ni él ni su entorno aportan detalles sobre la lesión, tras las pruebas a las que se ha ido sometiendo”, añadieron, haciendo hincapié en la falta de información respecto de su diagnóstico. Según trascendió, todo indica que se trata de una inflamación de la vaina sinovial que recubre el tendón del pulgar en la muñeca afectada: esta afección "genera dolor, rigidez y limitaciones funcionales", y es "una dolencia común en los tenistas que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento”, amplía EFE.

Los detalles la lesión de Alcaraz: cuál es la probabilidad de que no pueda jugar durante todo el 2026

El especialista en cirugía ortopédica y traumatología José Luis Martínez Romero, quien dirige junto con el doctor Pedro Guillén la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, analizó el escenario posible para el jugador nacido en El Palmar. “Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información“, explicó.

Además, detalló las diferencias entre una lesión aguda y una crónica: “Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un período de entre cuatro y seis semanas, pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada". El panorama se vuelve más complejo si se contemplan posibles complicaciones, ya que "en el peor de los casos podría haber una lesión ósea o que el fibrocartílago triangular, que es una especie de menisco como el de las rodillas y que une el radio con la punta del cúbito y le da estabilidad a la muñeca, se pueda romper y eso conllevaría una intervención quirúrgica”.

En esa línea, Martínez Romero aclaró que aún no hay certezas: “En este momento estamos hablando de elucubraciones pero si no hay lesión del tendón y no hay degeneración, la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo”. La preocupación crece también por el impacto inmediato en el calendario: Alcaraz, que había comenzado el año con títulos en el Australian Open y el ATP 500 de Doha, ya confirmó su ausencia en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros. Además, su participación en Wimbledon, que comenzará el 29 de junio, permanece en duda.

El caso generó comparaciones dentro del circuito con el del argentino Juan Martín del Potro, quien atravesó reiteradas lesiones y cirugías en ambas muñecas a lo largo de su carrera. Esa referencia aparece como antecedente ante una dolencia que puede afectar de manera significativa el rendimiento de un tenista.

En medio de este escenario, también se pronunció el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, quien expresó su visión sobre la situación de su principal rival: “Creo que lo más importante es decir que, ante todo, el tenis necesita a Carlos. El tenis es un deporte mucho mejor cuando él está. Para mí es agradable cuando él está. Creo que va a volver más fuerte que antes, pero las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca”, manifestó el italiano.