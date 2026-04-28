El ataque de furia de Francisco Cerúndolo en el Masters de Madrid tras un duro golpe

Francisco Cerúndolo tuvo un ataque de furia en el Mutua Madrid de España ante el belga Alexander Blockx, por los octavos de final del Masters 1000.

El tenis argentino continúa con esperanza en el Masters de Madrid de la mano de Francisco Cerúndolo, pero este martes atraviesa un momento complicado. El 27° del ranking de la ATP tuvo un ataque de furia por los octavos de final ante el belga Alexander Blockx que no pasó desapercibido en La Caja Mágica del torneo español.

En un primer set que fue palo y palo en el Mutua Madrid, el europeo se lo llevó en un tie-break parejo y Cerúndolo descargó toda su bronca. Después de pegar una derecha larga, que se fue un par de centímetros, el argentino pegó su raqueta contra el piso varias veces, lo que ocasionó romperla y llevarse una advertencia del umpire.

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