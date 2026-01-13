Qué es la carga inversa, cómo funciona y qué celulares lo permiten

La carga inversa permite que un celular actúe como fuente de energía para cargar otro teléfono (Foto de carga inalámbrica).

La carga inversa en celulares es una función que muchos usuarios todavía pasan por alto, pero que puede salvarte en más de una situación. Cuando pensamos en cargar el teléfono, solemos hablar de carga rápida, carga inalámbrica o de llevar una power bank, pero hay otra alternativa cada vez más común: usar la batería de un smartphone para cargar otro dispositivo. Y lo mejor es que muchos modelos actuales ya la incluyen.

Aunque no es una tecnología nueva, la carga inversa sigue siendo bastante desconocida. Por eso, si alguna vez te quedaste sin batería y no tenías un enchufe cerca, esta función puede marcar la diferencia. A continuación, te explicamos qué es la carga inversa, cómo funciona y qué celulares son compatibles en 2026.

¿Qué es la carga inversa y para qué sirve?

La carga inversa permite que un celular actúe como fuente de energía para cargar otro teléfono o incluso gadgets compatibles, como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes o pulseras smart. En la práctica, tu móvil se transforma en una especie de power bank portátil.

Este tipo de carga puede realizarse de dos maneras: por cable o de forma inalámbrica. En ambos casos, está pensada más para emergencias que para el uso diario, ya que la velocidad de carga suele ser limitada.

Cómo funciona la carga inversa en un celular

Para saber si tu equipo es compatible, hay que ir a Ajustes > Batería y buscar una opción similar a “carga inversa” o “compartir batería”. Si no aparece, lo más probable es que el modelo no cuente con esta función.

Carga inversa inalámbrica

En este caso, ambos dispositivos deben ser compatibles con carga inalámbrica. Solo hay que apoyar un teléfono sobre el otro, generalmente espalda con espalda. La potencia suele rondar los 4 W, bastante menos que la carga inalámbrica tradicional, pero suficiente para salir del paso. También sirve para cargar accesorios como auriculares o smartwatches.

Carga inversa por cable

Acá solo el celular que entrega energía necesita ser compatible. Se utiliza un cable OTG o un adaptador, y el otro equipo se carga como si estuviera conectado a un cargador común. Es un método más estable y, en general, un poco más eficiente.

Celulares compatibles con la carga inversa

Cada vez más marcas suman esta función en sus gamas media-alta y alta. Algunos de los modelos compatibles son:

Xiaomi : Mi 9 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11, Mi 11 Ultra.

Samsung : Galaxy S10, S10+, S10e, S20, S20+, S20 Ultra, Note 10, Note 10+, Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Fold, Z Fold 2.

Huawei : Mate 20 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+.

Otros: OnePlus 8 Pro, OPPO Reno Ace 2, Motorola Edge+.

En resumen, la carga inversa en smartphones no reemplaza a un cargador tradicional, pero es una herramienta práctica que conviene conocer y tener a mano cuando más se la necesita.