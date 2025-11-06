El día que D'Onofrio casi le compra 15 jugadores Argentinos Juniors

El mandatario quiso aprovechar la delicada situación económica del conjunto de La Paternal.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra repleto de historias que muchas veces no llegaron a concretarse por diversos detalles, pero con el tiempo salen a la superficie. Una de ellas presenta a Rodolfo D'Onofrio realizando una propuesta de compra de 15 jugadores a Argentinos Juniors con el fin de reforzar las inferiores de River y dar una mano en lo económico. Dicha operación podría haber incluido a un campeón del mundo con la Selección Argentina.

Desde el conjunto de La Paternal reconocieron que se trató de una propuesta que llegaron a considerar de gran manera. "La lista estaba muy bien hecha", expresó Cristian Malaspina, presidente en ese momento del "Bicho". Los jugadores que se iban a incluir en la operación eran Alexis MacAllister, Nicolás González, Fausto Vera, Lucas Cháves, Federico Redondo, Nehuén Pérez, Lautaro Ovando y otros más de los cuales no se conocieron sus nombres. Los primeros dos fueron vendidos por enormes cifras al fútbol europeo.

MacAllister estuvo a punto de tener un paso por River

El motivo de esta propuesta de River a Argentinos fue para sumar jugadores de gran proyección a futuro, pero más que nada para aprovechar un presente con una enorme cantidad de problemas en lo económico. “En ese momento, con 50 mil dólares pagábamos un aguinaldo. Imaginate lo que eran 1.5 millones a un club que debía 20. Era un dinero que nos servía para solucionar varias cuestiones”, señaló el ex mandatario en charla con Diario Olé.

"Teníamos un terreno alquilado con un precio irrisorio hasta 2030. Entonces, hablamos con los inquilinos y le dijimos que tenían que comprar el lugar porque los íbamos a desalojar. Lo vendimos por casi 700.000 dólares y fue un negocio festejado porque nos permitió pagar sueldo, empezar a acomodar ese club que era inviable”, señaló el Secretario General de la AFA.

¿Nicolás González podrá cumplir su sueño de jugar en River?

Uno de los jugadores que apareció en la lista fue Nicolás González, que con el paso del tiempo se encargó de dejar en claro que es fanático hincha de River. En varias oportunidades, se animó a posar con la camiseta y compartir momentos en las redes sociales en los que sigue al equipo a pesar de la distancia y la diferencia de horario. Algo que genera ilusiones en los hinchas.

“Es hermoso todo esto. Los reconocimientos, los saludos. Estoy muy agradecido al presidente, a ustedes por el cariño así que nada muy feliz. Esto viene de sangre, no hay ningún problema, si lo tengo que decir lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River“, señaló hace unos meses cuando estuvo de visita en el Estadio Monumental. "Algún día me encantaría usar esta banda", agregó. Aunque su incorporación es complicada de llevar a cabo, debido a que está a préstamo en el Atlético de Madrid, con chances de ser comprado, y cuenta con un valor de mercado de 24 millones de euros.