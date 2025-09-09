En la madrugada del pasado 31 de agosto, Milagros Pilar Andrea Quenaipe fue asesinada a la salida de un boliche en Tandil. La joven tenia 18 años de edad y fue interceptada cuando volvía a su casa con amigos, al salir del boliche Sol Disco. La reconstrucción, a través de un video al que accedió Infobae, fue clave para determinar qué sucedió.

Según la reconstrucción, Milagros se habría detenido para ayudar a una chica que se encontraba desmayada, cuando se cruzaron con Wilson Natanael Sánchez, un hombre de profesión albañil oriundo del Chaco y principal imputado del crimen. Wilson habría salido armado con una tramontina tras una pelea en el boliche cuando se encontró con los jóvenes.

Según testigos, Sánchez contactó al grupo preguntando por un cantante y, sin mediar más diálogo, atacó a uno de los amigos de Milagros, causándole una herida leve, y luego apuñaló a Quenaipe en el cuello.

En el video puede observarse cómo la joven, tras recibir la puñalada, improvisa realizarse un torniquete con su mano derecha para frenar el sangrado, acto que terminó no dando resultado y que no pudo impedir el desangramiento de la victima.

Milagros habría muerto casi al instante, mientras sus amigos y transeúntes presenciaban la terrible escena.

El ataque no pareciera tener un motivo claro, ya que la victima no poseía ninguna vinculación con el imputado y el grupo de Milagros nada tenía que ver con las personas que se pelearon con Wilson Sánchez en el boliche.

Investigación y detención

Una pieza clave para dar con el imputado fue la vestimenta que él mismo llevaba.

La vestimenta roja de Sánchez fue fundamental para que pudieran identificarlo mediante el monitoreo de cámaras y coordinación policial. Wilson fue detenido en su domicilio frente al Hospital de Niños.

Por su parte, el arma homicida fue hallada en la vereda frente al edificio de Tribunales. Se trata de un cuchillo Tramontina con la punta limada.

Sánchez fue formalmente detenido y quedó imputado por los delitos de homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real. Actualmente, se encuentra detenido en el Penal N°2 de Sierra Chica.

En simultáneo, el fiscal Damián Borean continúa interrogando a testigos, analizando las imágenes y aguardando los resultados del narcotest y alcoholemia al detenido.

Las palabras del padre de Milagros

Recientemente, el padre de Milagros, Cesar Quenaipe, dio declaraciones solicitando “que este asesino reciba la mayor condena que haya en Argentina, me arruinó la vida”.

Cesar, a su vez, también habló sobre las pruebas que presenta el caso, sobre las cuales dijo: "Son todas contundentes las pruebas que hay de este asesino, y, como he dicho siempre, quiero la pena de muerte. Que cuando lo condenen que no siga gozando de la vida y mi hija está un metro bajo tierra. Sé que no puede recibir la pena de muerte, pero sí quiero la mayor condena que pueda recibir en la Argentina este asesino”.

El sábado pasado, más de mil vecinos de la ciudad de Tandil marcharon para reclamar justicia por la joven de 18 años.