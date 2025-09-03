La cronología del caso de la chica que estuvo en el "lugar equivocado" en un boliche: murió apuñalada por un hombre que ni conocía

Milagros Quenaipe, una joven de tan solo 18 años, fue asesinada el domingo a la salida de un boliche en Tandil por un hombre que ni conocía. Mientras se encontraba disfrutando de una noche común en compañía de sus amigos, un hombre llamado Wilson Natanael Sánchez la acuchilló con un tramontina, provocándole severas lesiones en la arteria carótida y en la tráquea. Si bien, poco después, los médicos llegaron para auxiliarla, la chica falleció producto de una hemorragia masiva aguda.

Una noche en el boliche de Tandil que terminó en tragedia

Oriundo de la provincia de Chaco y ayudante de albañilería de profesión, Wilson Natanael Sánchez, de 23 años, había llegado el sábado por la noche a Sol Disco, un conocido boliche de Tandil. Allí se encontraba junto a dos amigos, cuando una pelea dentro del local derivó en que dos de ellos decidieran retirarse. Sin embargo, Sánchez no se conformó con el altercado: tomó un cuchillo tipo tramontina y salió decidido a “vengarse”.

De regreso hacia el centro, el acusado se topó con un grupo de jóvenes que asistían a una chica descompuesta en la plaza. Según testigos, Sánchez comenzó con una extraña pregunta sobre un cantante y, acto seguido, desató un violento ataque a cuchillazos. Primero hirió a Matías, un joven de 19 años que sufrió una lesión cortante en la espalda, cerca de la columna. Segundos después, se abalanzó sobre Milagros, a quien apuñaló en el cuello provocándole la muerte casi instantánea.

“Milagros estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue ella como pudo haber sido cualquier otro. Estaba dispuesto a matar al que se le cruzara”, explicó una fuente del caso.

El asesino se dio a la fuga pero pudieron detenerlo gracias a una cámara de seguridad

El agresor, que minutos antes incluso había agredido a un seguridad del local bailable, intentó huir tras consumar el ataque. Sin embargo, las cámaras del Centro de Monitoreo municipal, junto con la descripción de su llamativa vestimenta roja, permitieron a la policía seguir sus movimientos hasta que se refugió en su domicilio. Allí fue finalmente detenido.

La causa judicial

Este miércoles, el fiscal Damián Borean, titular de la UFI N° 12 Descentralizada de Tandil, citó a declarar a Sánchez. El acusado, siguiendo las recomendaciones de su abogado, se negó a brindar testimonio. Con las pruebas reunidas, el juez de Garantías N° 1, José Alberto Moragas, dispuso la conversión de la aprehensión en detención formal.

Por lo pronto, la autopsia realizada en Azul confirmó que Milagros murió producto de una puñalada que atravesó la arteria carótida y dañó parcialmente la tráquea, lo que ocasionó un shock hipovolémico agudo. El fiscal trabaja ahora en un exhaustivo análisis de las imágenes registradas por distintas cámaras de seguridad, que serán fundamentales en el futuro juicio por jurados.

El crimen de Milagros Quenaipe sacudió a la ciudad de Tandil y puso en el centro del debate nuevamente la seguridad en la noche de los boliches.