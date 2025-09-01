El misterio de la chica apuñalada en un boliche: la autopsia reveló qué pasó

Ocurrió otro hecho de violencia a la salida de un boliche seguido de asesinato. Esta vez, sacudió a la ciudad de Tandil. Una joven de 18 años fue asesinada en la mañana del pasado domingo en las calles Rodríguez y Uriburu. Se trata de Milagros Quenaipe, quien se encontraba con un grupo de chicos y chicas en ese lugar cuando fue sorprendida por la espalda por un hombre que le dio una puñalada en el cuello provocándole la muerte en pocos minutos.

Gracias a la filmación de una cámara de seguridad de la zona, la policía logró dar con el agresor, que luego de asesinar a Milagros, ingresó en el Hospital de Niños, a pocas cuadras del local bailable. Allí, las autoridades policiales lo detuvieron y lo identificaron como Wilson Natanal Sánchez, de 23 años.

Los testigos del hecho indicaron a los investigadores que antes de matar a Quenaipe, Sanchez había atacado a Ezequiel Delgado, también con un cuchillo, provocándole una herida en el omoplato izquierdo.

Luego habló por unos segundos con la propia Quenaipe y después finalmente la asesinó. Si bien los amigos de la chica intentaron reanimarla, al igual que los profesionales del SAME, que llegaron de inmediato, Milagros ya no respondió.

Qué dice la autopsia de la joven apuñalada en Tandil a la salida de un boliche

La investigación por la muerte de Milagros se encuentra en curso y se dieron a conocer los primeros detalles. De acuerdo a Noticias Argentinas, la joven falleció por una hemorragia masiva aguda. Según la Morgue Judicial de Azul, el corte en el cuello le provocó una herida mortal en la arteria carótida y en la tráquea lo que hizo que sufriera posteriormente un shock hipovolémico agudo.

En cuanto a la causa, el fiscal Damián Pablo Borean tiene una gran incógnita a resolver: cuál era el vinculo entre el detenido y la víctima para así poder determinar el movil de asesinato. Para ello, ya solicitó analizar la escena del crimen y pidió llamar a declarar a testigos y allegados de la joven.

Wilson Natanal Sánchez se encuentra en la Comisaría Segunda de Tandil y será sometido a diversos exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Además, se supo que no posee antecedentes penales.