Aliado de exgobernador de Sinaloa está detenido en EEUU acusado de vínculos con un cártel

FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de México

Según consta en los registros de un tribunal federal, un aliado de Rubén Rocha —el gobernador ‌con licencia del estado ‌mexicano Sinaloa, acusado el mes pasado en Estados Unidos por su presunta implicación con el Cártel de Sinaloa— se encuentra bajo custodia estadounidense.

Gerardo Mérida, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, fue detenido ​en Arizona el ⁠lunes y compareció ante un juez federal en Tucson ‌el martes, según registros judiciales desclasificados el jueves ⁠por la tarde.

El abogado de oficio ⁠que representó a Mérida en el proceso de Tucson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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Tanto Rocha como ⁠Mérida fueron señalados en una acusación formal revelada ​en el tribunal federal de Manhattan el ‌29 de abril de conspirar ‌con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades ⁠masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La acusación indicaba que la lucha de Washington contra los cárteles se estaba ampliando más allá de ​las investigaciones ‌a grupos criminales para incluir a políticos, una escalada significativa que podría aumentar las tensiones entre los dos países.

Rocha, miembro del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, negó los cargos y afirmó ⁠que se trataba de un ataque contra el movimiento político que gobierna el país. El 2 de mayo solicitó licencia al cargo, afirmando que lo hacía con "la conciencia tranquila".

Sheinbaum declaró a fines de abril que no protegería a nadie que hubiera cometido un delito, pero añadió: "Si no existen pruebas claras, es evidente ‌que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".

La oficina de Sheinbaum no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.

Según la ‌acusación, Mérida recibió sobornos de los hijos del ahora encarcelado cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, a cambio de avisarles ‌con antelación ⁠de las redadas policiales en los laboratorios de drogas.

No quedó claro de inmediato cómo fue detenido ​Mérida en Estados Unidos.

Con información de Reuters