A través del Programa Envión, PBA entrega herramientas y acompañamiento a más de 78.000 jóvenes bonaerenses

El gobierno de Buenos Aires continúa ampliando las políticas de inclusión y acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad social a través del programa Envión, que actualmente alcanza a más de 78 mil destinatarios en toda la provincia. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad realizó nuevas entregas de equipamiento y financiamiento en distintos municipios bonaerenses para fortalecer talleres educativos, culturales y de formación laboral.

Las actividades se desarrollaron en los municipios de Chascomús, La Plata y Carlos Casares, y se suman a acciones similares ya concretadas en San Vicente y Punta Indio.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, y busca consolidar espacios de contención, inclusión educativa y capacitación laboral para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años. Las jornadas estuvieron encabezadas por la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la responsable del programa Envión, Carolina Schmukler.

En Chascomús, junto al intendente Javier Gastón y el coordinador regional Diego Ginestra, el Gobierno bonaerense desembolsó 10 millones de pesos destinados a fortalecer las actividades que funcionan en las cuatro sedes del distrito, ubicadas en los barrios 30 de Mayo, San Luis, San Cayetano y El Porteño.

“El fortalecimiento de Envión es una definición política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque. Por eso seguimos ampliando el alcance del programa y recientemente anunciamos un aumento del 25% en las prestaciones para sostener y potenciar el trabajo que realizan las sedes en cada municipio”, destacó López.

Entre los elementos incorporados se encuentran hornos eléctricos, licuadoras y utensilios de cocina para talleres gastronómicos; máquinas de coser, telas y herramientas para espacios de costura y oficios; tambores e instrumentos para actividades culturales y de percusión; además de computadoras y mobiliario para distintos espacios comunitarios.

Desde el Ministerio remarcaron que este equipamiento permitirá consolidar talleres de formación laboral, recreación y contención social, generando más oportunidades para jóvenes bonaerenses.

En Carlos Casares, junto al intendente Daniel Stadnik y el coordinador regional Gabriel Deiure, se otorgó un subsidio destinado a la compra de herramientas para talleres de peluquería, barbería, huerta y cocina.

Por otra parte, en La Plata, las autoridades entregaron equipamiento para talleres de peluquería y barbería en RUEDAT, una de las nueve sedes Envión que funcionan actualmente en la capital bonaerense y que alcanzan a más de 1.100 destinatarios.

Las acciones forman parte del programa Fortalecer Envión, lanzado en 2025 para mejorar el equipamiento de las sedes, expandir talleres y garantizar materiales para las actividades que se desarrollan en cada espacio.

En San Vicente, el Gobierno provincial destinó otros 15 millones de pesos para la compra de mobiliario y herramientas destinadas a las cuatro sedes del distrito, donde participan más de 340 jóvenes. Allí estuvieron presentes el intendente Nicolás Mantegazza y el concejal Esteban Ramos.

Actualmente, Envión cuenta con más de 560 sedes distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires y, según datos oficiales, duplicó su alcance durante la gestión de Axel Kicillof. El programa apunta a fortalecer el rol social, educativo y cultural de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante talleres, espacios de acompañamiento y formación de tutores comunitarios.