Conmoción en la música argentina: falleció el integrante de una banda muy popular a sus 47 años

Murió el integrante de una banda muy popular en los 90.

La música argentina atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Santi Yonamine, tecladista histórico de Los Parraleños, quien falleció a los 47 años y dejó un vacío enorme en una escena tan particular como influyente.

La banda anunció la muerte de Santi Yonamine

La noticia fue dada a conocer por la propia banda a través de sus redes sociales, con un mensaje breve pero contundente que rápidamente conmovió a todos. “Se nos fue de gira un eterno. Te vamos a extrañar”, escribieron junto a una imagen del músico en plena actuación.

Santi Yonamine falleció a los 47 años.

El impacto fue inmediato. Colegas, periodistas y seguidores comenzaron a multiplicar mensajes de despedida, recordando no solo su talento sobre el escenario, sino también su forma de ser fuera de él.

Santi Yonamine tuve su auge con Los Parraleños en los 90

Las redes sociales se llenaron de anécdotas que pintan de cuerpo entero quién era Yonamine. Desde fans que recordaban sus shows hasta colegas que destacaban su generosidad, todos coincidieron en lo mismo: su legado va mucho más allá de la música.

Pero hablar de Santi también es hablar de un fenómeno único. Los Parraleños no fueron una banda más, sino una propuesta que rompió moldes desde los márgenes, combinando cumbia, rock, ska y una estética inspirada en la cultura japonesa.

Con su “cumbia samurai”, lograron construir una identidad propia que los llevó a tener un lugar destacado en la escena alternativa. Incluso, llegaron a ser nominados en los MTV Video Music Awards en plena explosión del fenómeno a comienzos de los 2000.

Detrás de ese proyecto, Yonamine era una pieza clave. Su impronta artística, su energía y su presencia lo convirtieron en uno de los pilares de la banda, alguien que marcaba el pulso tanto arriba como abajo del escenario.

En las despedidas también apareció el costado más íntimo. Amigos y compañeros recordaron su espíritu rebelde, creativo y apasionado, pero sobre todo su calidez humana, esa que lo hacía conectar con cualquiera.

La sensación que queda es clara: no se fue solo un músico, sino una figura que supo construir comunidad a través del arte. Y eso, en un mundo cada vez más fragmentado, no es poco.