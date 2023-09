La insólita exigencia de Lali Espósito a la hora de elegir pareja: "Primordial"

La cantante dio a conocer el verdadero motivo de su soltería en sus redes sociales. Lali Espósito habló de sus exigencias a la hora de tener una pareja.

Lali Espósito es una cantante y actriz que comenzó su carrera a los 10 años en Rincón de Luz y durante toda su adolescencia fue protagonista de tiras infantojuveniles de Cris Morena. La artista se hizo un lugar en el mundo del espectáculo tras salir de la maquinaria de la famosa productora y logró convertirse en una de las figuras más importantes de la musica argentina actual, con éxito internacional. De esa manera, todo lo que ocurre en la vida de Espósito es de interés público y por eso sus recientes declaraciones sobre el amor tuvieron masiva resonancia.

La intérprete de hits como Disciplina, N5 y Boomerang se mostró algo harta de las especulaciones sobre su vida amorosa por parte de la prensa y de algunos usuarios de redes sociales pero apeló a su característico humor para hacer referencia al respecto. "Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes comentarios como ‘¿por qué Lali está soltera? ¿Por qué elige estar soltera?'. Mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón roto por tal persona, o hay gente que cree que al ser bisexual no podés estar de novio porque no te podés decidir", comenzó su contundente descargo Lali.

"Hay gente que inventa parejas. Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy o con quién dejo de estar. De la intimidad, ¿qué se sabe? Nada. Pero tomé la decisión, en este video de TikTok, de decir realmente le motivo por el que yo no estoy de novia", continuó Espósito en el video publicado en su cuenta de TikTok. Y siguió generando intriga: "No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial, desde hace un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien. Es algo que intento decir ‘bueno, no es tan importante, tiene otra cosa’. Pero hay una exigencia".

Espósito habló de una necesidad que tiene respecto de una habilidad que su pareja ideal debería tener y se relaciona con un aspecto de su personalidad que ha mostrado en más de una ocasión: su amor por la comida. "Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!", cerró con gracia Lali.

El descargo de Lali Espósito tras las críticas de los libertarios

Espósito se pronunció cuando Milei salió ganador de las elecciones PASO 2023 y evidenció su temor ante la posible asunción del libertario como presidente. Acto seguido, los fieles de La Libertad Avanza la atacaron en Twitter y ella se mostró firme en su postura: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".