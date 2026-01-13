Tensión total en la familia Fort: la hija de Ricardo Fort destrozó a su primo

Marta Fort le contestó a su primo.

La interna en la familia Fort volvió a quedar expuesta y esta vez el conflicto tomó un tono mucho más áspero. Marta Fort decidió hablar sin rodeos y apuntó directamente contra su primo John Fort, a quien acusó de utilizar los problemas familiares para ganar visibilidad mediática y promocionar su marca personal.

Cansada de que el apellido Fort vuelva a estar asociado a polémicas públicas, la hija de Ricardo Fort marcó un límite y dejó en claro que no está dispuesta a tolerar que cuestiones privadas se transformen en material televisivo. El cruce se reavivó luego de varias apariciones de John en distintos medios, donde aseguró que su tío Eduardo no le permite trabajar en la empresa familiar y que su único deseo es formar parte del legado que dejó Ricardo.

¿Qué le dijo Marta Fort a su primo?

A través de sus redes sociales, Marta publicó un extenso descargo en el que cuestionó con dureza la actitud de su primo. “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”, escribió, dejando entrever que detrás de los dichos públicos habría un objetivo comercial claro.

El mensaje de Marta Fort.

En ese mismo mensaje, fue contundente al expresar su enojo: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que todo es falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”. Para Marta, ese accionar marca una contradicción difícil de justificar.

La hija del empresario también negó haber buscado el enfrentamiento y explicó que su reacción se dio en un contexto inesperado. Según relató, había aceptado darle espacio a su primo desde un lugar de buena fe y con la intención de mantener un vínculo familiar respetuoso. Sin embargo, aseguró sentirse traicionada cuando John utilizó ese espacio para cuestionarla públicamente y opinar sobre su manejo del dinero y su rol dentro de la empresa.

La disputa, atravesada por cuestiones económicas, exposición mediática y viejas heridas familiares, vuelve a poner en primer plano las tensiones internas que persisten en la familia Fort desde la muerte de Ricardo. Con su descargo, Marta dejó un mensaje claro y contundente: hay límites que no piensa cruzar y la intimidad familiar no está en venta.