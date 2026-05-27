Flavio Bolsonaro mantiene conversaciones en el Departamento de Estado de EEUU

Por Luciana Magalhaes
SÃO PAULO, 27 mayo (Reuters) - El senador brasileño Flavio Bolsonaro, que buscará la presidencia en las elecciones de octubre, se reunió el miércoles en Washington con el subsecretario de Estado Christopher Landau y con Darren Beattie, el enviado del presidente Donald Trump a su país.
* El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió con Trump el martes en la Casa Blanca.
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* Bolsonaro afirmó que él y Trump hablaron sobre el crimen organizado, las tierras raras y la situación de su padre, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario tras ser condenado por conspirar contra la democracia.
* Las reuniones en Washington se producen mientras el senador afronta una crisis política desencadenada por su admisión de que pidió dinero a un banquero, ahora encarcelado, para financiar una película sobre su padre. El senador ha negado haber cometido ninguna irregularidad.
Con información de Reuters