FOTO ARCHIVO: Flavio Bolsonaro se reúne con sus aliados en Brasilia

Por Luciana ​Magalhaes

SÃO PAULO, 27 mayo (Reuters) - El senador brasileño ‌Flavio Bolsonaro, ‌que buscará la presidencia en las elecciones de octubre, se reunió el miércoles en Washington con el subsecretario ​de Estado ⁠Christopher Landau y ‌con Darren Beattie, el ⁠enviado del ⁠presidente Donald Trump a su país.

* El senador, hijo ⁠del expresidente Jair ​Bolsonaro, se reunió ‌con Trump el ‌martes en la Casa ⁠Blanca.

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* Bolsonaro afirmó que él y Trump hablaron sobre el ​crimen ‌organizado, las tierras raras y la situación de su padre, quien cumple una ⁠condena de 27 años bajo arresto domiciliario tras ser condenado por conspirar contra la democracia.

* Las reuniones en Washington se producen ‌mientras el senador afronta una crisis política desencadenada por su admisión de que pidió dinero a ‌un banquero, ahora encarcelado, para financiar una película sobre ‌su ⁠padre. El senador ha negado haber ​cometido ninguna irregularidad.

Con información de Reuters