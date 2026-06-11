Mundial 2026: estos son los ocho países que jugaron la copa y ya no existen.

Comenzó el Mundial 2026 y de lo que podemos estar seguros es de que hay ocho países que no lo jugarán. Pero no se trata esta vez de destreza deportiva, sino de pura historia política y social. Estamos hablando de naciones que dejaron de existir, pero antes de su disolución lograron jugar al menos una Copa del Mundo.

Cuáles son los ocho países que formaron parte del Mundial y ya no existen

El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones de todo el planeta, pero entre los miles de partidos disputados a lo largo de la historia de la Copa del Mundo hubo equipos nacionales que hoy ya no existen. Cambios políticos, disoluciones de Estados y procesos de independencia hicieron que varios países que alguna vez participaron del torneo desaparecieran del mapa o se transformaran en nuevas naciones.

Hay ocho países que jugaron la Copa del Mundo y ya no existen.

Checoslovaquia

Checoslovaquia fue una de las selecciones más importantes de Europa durante gran parte del siglo XX. Participó en ocho Copas del Mundo y alcanzó las finales de 1934 y 1962. Tras la llamada "separación de terciopelo" de 1993, el país se dividió pacíficamente en Chequia y Eslovaquia, que desde entonces compiten por separado.

Yugoslavia

Yugoslavia disputó ocho Mundiales y logró llegar al cuarto puesto en 1930 y 1962. La desintegración del país durante la década de 1990 dio origen a varios Estados independientes, entre ellos Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia del Norte.

Unión Soviética

La Unión Soviética participó en siete Mundiales y tuvo su mejor resultado en Inglaterra 1966, cuando alcanzó las semifinales. Su desaparición en 1991 dio lugar a 15 países independientes, entre ellos Rusia, Ucrania, Bielorrusia y varias repúblicas de Asia Central y el Cáucaso.

Serbia y Montenegro

Aunque tuvo una existencia breve, Serbia y Montenegro llegó a disputar el Mundial de Alemania 2006. Ese mismo año la unión se disolvió y desde entonces Serbia y Montenegro compiten por separado en las competiciones internacionales.

Antillas Orientales Neerlandesas

Antes de independizarse de los Países Bajos, las actuales tierras de Indonesia participaron en el Mundial de 1938 bajo la denominación de Antillas Orientales Neerlandesas, también conocidas como Indias Orientales Neerlandesas. Aquella selección fue la primera representante asiática en disputar una Copa del Mundo.

Zaire

Zaire participó en el Mundial de Alemania Federal 1974 y fue la primera selección del África subsahariana en clasificarse a una Copa del Mundo. Años más tarde el país recuperó el nombre de República Democrática del Congo, que será uno de los representantes africanos en el Mundial 2026.

Alemania Occidental y Oriental

Aunque suele pasar desapercibido en este tipo de listas, Alemania Occidental disputó diez Mundiales y ganó tres de ellos. Tras la reunificación de 1990 pasó a formar parte de la actual Alemania, heredera de sus títulos y estadísticas. La selección de Alemania Oriental solo disputó un Mundial, el de 1974, pero quedó en la historia por derrotar a Alemania Occidental en la fase de grupos.