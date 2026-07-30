Un aterrador video se viralizó en la jornada del miércoles en todo el país, donde se puede ver a un asistente de un geriátrico de Mar del Plata maltratando y golpeando a dos residentes adultas mayores.

Después de que todos vieran los videos, el personal de la Policía Bonaerense concretó la detención del hombre. Se trata de un cuidador de 37 años, que quedó imputado por lesiones leves, pero transitará el proceso legal en libertad.

Imputado por lesiones leves

La detención del cuidador fue ordenada por el fiscal Carlos Russo de la UFI N° 7 de Mar del Plata, después de que la encargada del geriátrico compartiera a la Justicia las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se observan los ataques que sufrieron dos residentes.

Fue así que el personal de la Comisaría 1ª buscó al agresor, lo localizó y procedió a su arresto. Los hechos por los cuales se lo imputa ocurrieron el lunes en un geriátrico de Mar del Plata ubicado sobre la calle Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del lugar, quien revisó las filmaciones internas después de que los familiares de las mujeres notaran sus lesiones.

Como se observa en los videos, el trabajador maltrató a una mujer en silla de ruedas para luego acostarla de manera violenta. “No me interesa lo que vos querés”, se lo escucha decir en la grabación mientras le saca el abrigo y continúa: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”.

Las agresiones del cuidador que quedaron registradas

En otro de los videos que circularon se observa cómo el hombre golpeó con una cuchara a otra adulta mayor mientras le daba de comer. Según la denuncia, esta agresión le habría provocado un corte superficial en el labio. Con evidente dolor, la mujer comenzó a llorar y el cuidador la burló: “¿Ah tenés ganas de llorar?”.

Tras detectar las situaciones que habían ocurrido, las autoridades del geriátrico despidieron al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia para que fueran incorporadas a la investigación.

Una vez consumada la detención del cuidador, el fiscal Russo dispuso que fuera notificado de la causa abierta en su contra y ordenó que transite el proceso penal en libertad, a la espera de ser citado para declarar ante la fiscalía.