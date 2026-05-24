Guerra silenciosa en el Paraná: Milei resigna poder y Lamelas influye cada vez más

Fue el jueves pasado, en la sede de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), al lado de la terminal de Buquebus, en una reunión con todos los actores que inciden en la vía fluvial conocida como Hidrovía.

-O yo no sé leer los pliegos o mi IA gratuita está fallando, pero por lo que veo en los pliegos DEME no se presentó con socios estadounidenses, dijo uno de los representantes de grandes empresas.

-No hay otro socio, DEME compite solo, respondió Iñaki Arreseygor, el titular de la ANPYN que representa a Santiago Caputo en el tema de mayor importancia estratégica que define el gobierno de Javier Milei.

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La pregunta tenía que ver con un eje central en la licitación que los protagonistas consideran la más grande del mundo en la materia. Aunque la disputa es entre dos multinacionales belgas, DEME y Jan De Nul, se da con el telón de fondo del enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China en el canal fluvial Paraná-Paraguay que atraviesa 5 países. Molesto con el gigante que quiere arrebatarle el negocio a Jan De Nul después de 31 años, Arreseygor contó detalles: dijo que en la etapa -donde se analizó la oferta económica-, DEME solo presentó una carta de intención de empresas estadounidenses que se comprometían a evaluar la posibilidad de asociarse con el holding si ganaba la licitación. Además, el funcionario libertario reveló algo que dejó a todos sorprendidos. En el anexo de la presentación, dijo, DEME dejó por escrito una oferta sorprendente: decía que podría vender acciones de su empresa al Fondo Soberano de Riqueza que Donald Trump creó en 2025 para impulsar la inversión estadounidense en infraestructuras críticas en el extranjero y contrarrestar el dominio de China. Hay un antecedente cercano: el acuerdo que firmó la administración Trump en agosto pasado para quedarse con el 10% de la tecnología Intel por 11.000 millones de dólares.

Arreseygor, hombre del mismo Santiago Caputo que estuvo hace 10 días en Washington, parecía alarmado por tanto lobby. Es probable que se haya dejado llevar por el rencor y no por la ideología: lleva más de un año enfrentado a los actores locales que denuncian irregularidades en la Hidrovía, desde que fue al Congreso acusar a Mauricio Macri, al estudio Cassagne y al diario La Nación como parte del “sabotaje a la licitación”.

Casi seguro ganador de la licitación, Jan De Nul es señalado también como puerta de entrada de los hermanos Neuss al gran negocio de la Hidrovía, una razón de peso adicional para que Caputo le entregue la concesión. Los empresarios apadrinados por el asesor estrella son los dueños de una compañía que, desde que Milei aterrizó en Casa Rosada, construyó un imperio energético en generación, transporte y distribución. Hace apenas unas semanas se quedaron con Transener.

A Arreseygor lo escuchaban los 17 miembros del Consejo Nacional de Control de la Vía Navegable Troncal: representantes de las cerealeras reunidas en CIARA-CEC, de la Bolsa de Comercio de Rosario, los sindicatos que trabajan en la Hidrovía, la UIA, la Cámara del Acero, el Centro de Navegación que agrupa a las empresas de transporte marítimo y portuario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y las 7 provincias ribereñas que atraviesa el canal troncal por el que salen el 80% de las exportaciones argentinas. Despues del encuentro, publicaron una foto que el gobierno subio a la página Argentina.gob.ar.

La presión del Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos se sintió a lo largo de todo el proceso que definirá al consorcio encargado del dragado y balizamiento de la vía fluvial por el próximo cuarto de siglo. El jueves pasado los funcionarios de Peter Lamelas convocaron a Jan De Nul para que diera detalles de sus planes en la Hidrovía. La cita no estaba prevista, pero a Lamelas le interesaba el destino de las dos compañías que DEME -el supuesto perdedor- presentaba como potenciales socias, Great Lakes y Clear Street.

El encuentro con Lamelas, que la embajada no admite ni desmiente, fue difundido por Jan De Nul. A la cita asistieron dos de los máximos directivos de la multinacional que estaban en Buenos Aires y que ese mismo día volaron a Bélgica. En los belgas que explotaron el negocio junto a Gabriel Romero de EMEPA durante la mayor parte de su reinado en el Paraná creen haber superado el scanner de Lamelas y con eso haber liquidado toda la ofensiva para ligarlos a China. Por eso, difundieron el encuentro y aclararon que van a usar proveedores norteamericanos como las cámaras de VTS.

Los que conocen el negocio dicen que ninguna de las dos empresas tiene a China como socio oculto. Grandes rivales en Argentina, las dos dragadoras belgas son socias en la construcción de Princesa Elisabeth, la primera isla energética artificial del mundo. Sin embargo, hay algo que cualquiera de los que se mueve en el rubro sabe. Que, por los costos, la mayoría de las dragadoras se terminan construyendo en astilleros chinos. “Ningún dragador del mundo puede decir que no tiene contacto con los chinos. La cantidad de puertos que tiene China supera a todos los que hay en América Latina”, dice un empresario que está pendiente de la licitación y fue la cita con el funcionario de Caputo y Milei.

Con China como principal comprador, en el mundo de las cerealeras, no dudan: se trata de la licitación más grande del mundo por tamaño, por años, por inversión y por facturación. No hay vía que atraviese tantos países como la que está licitando el gobierno de La Libertad Avanza: es un canal fluvial que conecta a Argentina con Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Las previsiones de los miembros del Consejo de Control prevén una explosión de exportaciones anuales que representa un negocio multimillonario y podría superar incluso la importancia del río Rin en Europa.

Por la Hidrovía, saldrían en el corto plazo 100 millones de toneladas del complejo oleaginoso argentino, 15 millones de toneladas de las economías regionales y una cifra en ascenso de minerales. Además, toda la producción de Paraguay, alrededor de 20 millones de toneladas de soja, y 15 millones de toneladas de mineral de hierro de Brasil que hoy se van por los puertos de Brasil.

Según el comunicado de CIARA-CEC, Arreseygor informó que la semana que viene termina el análisis del sobre 3 de ofertas económicas y después hay 7 días para que las dos empresas presenten impugnaciones. Las cerealeras y el resto de las empresas dicen que el proceso es transparente y quieren tener un ganador antes de que llegue lo que se anuncia como el Super Niño afecte la navegación.

La licitación más importante de la era Milei, un negocio de miles de millones de dólares, no tiene ni el 1% de la cobertura que gana la interna a cielo abierto entre Santiago Caputo y Karina Milei, pero algo vincula una cosa con la otra. El presidente mantiene a la Hidrovía bajo la órbita de su asesor estrella y sigue delegando gran parte de las decisiones estratégicas en él.

El lobby estadounidense en la licitación coincide con otras escenas de relaciones carnales: desde el acuerdo con la Cuarta Flota que permite vigilancia conjunta durante 5 años en el Mar Argentino hasta el ejercicio militar Daga Atlántica que Milei autorizó por decreto 264/2026 y sin pasar por el Congreso. Son cuatro semanas de operaciones combinadas de la Armada y El Ejército argentinos con el Comando Sur en lugares como la VII Brigada Aerea de Moreno, donde este lunes habrá una protesta contra esa decisión que incluye ejercicios en “combate urbano” y “combate en localidades”.

Con misiles sobre Martin Menem, la ofensiva del caputismo en la última semana fue más lejos que nunca e incluyó a las Fuerzas del Cielo riéndose del presidente en Carajo. Lo central es que la falta de autoridad de Milei para ordenar a los dos bandos quedó expuesta como nunca. “Él está en un subibaja emocional”, reconoce un interlocutor habitual del ex panelista.

La dificultad de Milei para ejercer el liderazgo se confirma con un dato: los dos sectores creen haber salido fortalecidos del choque. “Santiago salió del closet y le fue bien. Se le plantó a Karina, le dijo hasta acá llegaste. Su mensaje es: ‘Yo no me voy. Me van a tener que echar’”, dice un funcionario del gobierno que dialoga con todos pero toma partido sin exponerse.

Los que conocen la batalla dicen que entre los hermanos existe una relación desigual y la secretaria general de la presidencia se impone. Ante ese dominio, el consultor que maneja la SIDE es el encargado de compensar. Por eso Milei lo necesita. Lo único que no le concede a su hermana, dicen, es la demanda de sacrificar a Caputo.

En el entorno de Menem también piensan que ganaron el último round y ven al caputismo lanzado a una disputa precipitada hacia 2031. “Ellos piensan que tiene que meter el próximo presidente. Si es Laje, entonces a los botes”, dicen en la presidencia de la Cámara de Diputados.

El último Menem desmiente que también esté pensando en 2031 y manda a decir que su proyecto es la gobernación de La Rioja en 2027. En su entorno, conviven dos visiones. Los que creen que Santiago quemó las naves y los que creen que no se va a ir nunca del gobierno. Todavía a cargo de áreas vitales, Caputo aparece como impredecible y ese es parte de su capital. En lo político, es el que insiste contra el Karina-menemismo en la necesidad de arreglar con gobernadores y actores de poder, algo en lo que confluye con Patricia Bullrich. En Casa Rosada, dicen que hay que esperar a septiembre para ver cuál es la estrategia a seguir.

Para ese entonces, suponen, se van a ver los brotes verdes. La extrema derecha sueña con llegar a 2027 con el dólar planchado, la desocupación abierta debajo del 10% y la inflación en torno a 1,5%. Con esos datos, piensan, a Milei no hay con que darle.

Menem se atribuyó el triunfo legislativo del miércoles pasado, cuando LLA, el PRO, la UCR, los gobernadores peronistas aliados y el monobloque de Karina Banfi le dieron el quórum decisivo para aprobar todo lo que querían: la Ley Hojarasca, la condonación de 1800 millones de dólares a las distribuidoras eléctricas de José Luis Manzano, los italianos de Enel y Rogelio Pagano y la baja el régimen de Zona Fría para millones de usuarios en un contexto donde el ingreso disponible de las familias no para de caer.

La última semana, el presidente festejó los datos del rebote económico en marzo y las exportaciones de abril que anticipan un récord estimado en 94 mil millones de dólares para 2026, pero buscó minimizar la inflación mayorista del 5,5%. En el oficialismo algunos reconocen que el aumento de los precios puede pegarle en la línea de flotación a las aspiraciones de los optimistas. También la imposibilidad de seguir sosteniendo el superávit fiscal, con un gobierno que resignó 2 puntos del PBI en la baja de impuestos para sectores más beneficiados. Lo admitió Luis Caputo “Hay que aumentar la recaudación. Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, le dijo al programa Economía de Quincho.

El impacto está en el cierre de empresas, la destrucción de empleo y la caída del poder adquisitivo por séptimo mes consecutivo ante la suba de tarifas. También en el endeudamiento generalizado, que impide el regreso del crédito que promete el gobierno como vía para la reactivación del consumo.

Según la Gerencia de Estudios del Banco Provincia, la morosidad ya afecta a más de 6 millones de adultos, 1 de cada 6 mayores de 18 años. Hay dos datos sintomáticos. El primero pega en las nuevas generaciones, en gran medida votantes de Milei y las más afectadas por el desempleo. De acuerdo al informe coordinado por Matías Rajnerman, más del 40% de los jóvenes de 18 a 24 años que tomaron un crédito tienen problemas para pagarlo. El otro dato es que la morosidad casi no distingue entre provincias que ganan y pierden bajo el modelo Milei. En los distritos donde más empleo se destruyó, más creció la mora: Santa Cruz (-16% en puestos de trabajo formales y +13,8 % de irregularidad entre noviembre 2023 y febrero 2026), Tierra del Fuego (-11,7% y +13 %.) y Formosa (-10,5% y +10,1 %). Pero en las dos provincias donde creció el empleo, Neuquén (+5,7%) y Río Negro (+2,6%), la irregularidad también creció: +9,8 % y +11 %. En los últimos dos años, concluye el trabajo, el aumento de gas y luz más que duplicó al crecimiento del salario mediano y el ingreso disponible se redujo (-13,2%) para los usuarios con subsidio y 11,7% para los usuarios sin subsidios. Un número similar difundió la consultora Equilibra de Martin Rapetti y Diego Bossio: desde 2023 a 2026 el ingreso disponible de las familias cayó un 12%.