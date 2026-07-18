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Javier Milei presidente

El Gobierno reconoció que es "completamente cierto" lo que dijo Messi de que "la gente no llega a fin de mes"

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Gobierno salió a responderle a Messi luego de que el capitán de la Selección argentina le dedicara la victoria ante los ingleses a la gente "que no llega a fin de mes".

El gobierno de Javier Milei cambió rápidamente su reacción tras los dichos de Lionel Messi, que le dedicó a la gente "que no llega a fin de mes" el histórico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Si bien las primeras respuestas fueron en otro sentido, ahora el gobierno, a través de la cuenta de X de la Oficina de Repuesta Oficial, reconoció que "es completamente cierto" lo que dijo Messi. 

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

El gobierno de Milei reconoció que es "completamente cierto" lo que dijo Messi

El gobierno de Javier Milei salió a responderle a Lionel Messi, luego de que el capitán de la Selección argentina le dedicara el triunfo ante Inglaterra a la gente "que no llega a fin de mes". 

 

"Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto. Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en veinticuatro meses", fue la respuesta del gobierno, a través de la cuenta de X de la Oficina de Repuesta Oficial.

 

"Sí, llevamos dos años de reformas profundas y el país está infinitamente mejor que hace dos años, cuando había 60% de pobreza, 20% de indigencia, una inflación que corría al 15.000% anualizado, salarios de miseria y una moneda que se devaluaba todos los días... pero todavía falta mucho. Nadie prometió que fuera a ser fácil. El camino es muy exigente, pero es el que va a hacer grande a la Argentina de nuevo", sumaron en su descargo desde Casa Rosada.

 

Según reveló Jonathan Heguier, las declaraciones de Messi no cayeron nada bien en Casa Rosada, pero obviamente en este momento ponerse a criticar al líder del seleccionado no parecía lo más indicado, por lo que prefirieron darle la razón.

Hace 1 hora

Habló el "hombre de la Bolsa" que se cruzó con Milei: "Miente continuamente"

Un hombre de 80 años asistió al discurso de Milei en su carácter de miembro de la Bolsa de Comercio. Apenas Milei dejó un silencio le hizo saber su descontento con un grito en pleno acto. "Las fábricas cierran y este viene a hablar con teorías de mierda", se quejó después.

Mientras el presidente Javier Milei hablaba en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y justificaba los despidos en empresas en distintas partes del país, un hombre que lo escuchaba entre el público salió al cruce de su política económica. "Miente continuamente", planteó. Se trata de un ingeniero que es integrante de la entidad más de 30 años y que asegura que en toda su vida nunca vio "lo que está ocurriendo en el país" durante la gestión libertaria.

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Otro ataque: Milei se sacó en las redes contra un periodista de El Destape

El presidente, el canciller Pablo Quirno y la cuenta Oficina de Respuesta Oficial salieron a cruzar a Jonatan Heguier por las repercusiones que tuvieron en la Casa Rosada los dichos del capitán de Argentina sobre la situación del país.

Javier Milei expresó su fastidio con la información difundida por el periodista de El Destape Jonatan Heguier, quien sostuvo que el presidente y su equipo de gobierno estaban enojados con las declaraciones de Lionel Messi después del triunfo ante Inglaterra. El capitán de la Selección Argentina había celebrado el pase a la final, al que consideró una alegría para la gente que "la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando".

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Hace 2 horas

La Scaloneta le ganó a Milei, no va a la Rosada y el Gobierno promete feriado

La Selección Argentina venció al relato que intentaron armar los libertarios para apropiarse del equipo. Plantaron bandera y con dichos y gestos dejaron en claro su postura. Avisan desde Nueva York que no irán a la casa de Gobierno. Y por las dudas en Rosada dicen que se viene un feriado. 

La Scaloneta logró más que un triunfo histórico ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Pudo vencer el relato que trató de imponer este último mes Javier Milei para intentar apropiarse de los logros de la Selección Argentina. 

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Hace 11 horas

La nueva cara de la crisis laboral: cada vez más trabajadores pobres y precarizados

Un informe privado sostiene que la tasa de desempleo dejó de ser suficiente para describir el mercado laboral. Las crisis ya no expulsan masivamente trabajadores: los retienen en empleos cada vez más precarios, informales y de bajos ingresos.

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El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería

Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.

La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.

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Detectan inconsistencias en el patrimonio de Adorni y se espera que sea llamado a declarar

La Fiscalía deberá analizar un informe técnico en el que se detectaron inconsistencias en las declaraciones juradas que presentó el exfuncionario de Milei en los últimos años. Al terminar la feria judicial podría haber un llamado a indagatoria, que deberá ser avalado por el juez Ariel Lijo.

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Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027

Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.

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Resultado para el infarto en las elecciones 2027: qué dice la última encuesta

A un año y medio para las elecciones presidenciales, un estudio arrojó que estará cabeza a cabeza entre los dos principales candidatos. El voto en blanco y los indecisos son los elementos claves para zanjar los resultados.

El estudio de Proyección Consultores fue realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre cerca de 1.800 casos en todo el país.

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Ferroviarios cerraron paritaria con subas escalonadas, sumas fijas y revisión en agosto

La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, APDFA y ASFA acordaron con Trenes Argentinos un esquema de incrementos para el período abril 2026-marzo 2027 que incluye aumentos mensuales, pagos extraordinarios, mejoras en el bono por presentismo y retroactivos.

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La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza recibió al embajador de Estados Unidos en Argentinaen el Senado y destacó que en la que se haya eliminado la calificación de Rosario como "zona específica de mayor riesgo"

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