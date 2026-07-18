El Gobierno reconoció que es "completamente cierto" lo que dijo Messi de que "la gente no llega a fin de mes"

El gobierno de Javier Milei salió a responderle a Lionel Messi, luego de que el capitán de la Selección argentina le dedicara el triunfo ante Inglaterra a la gente "que no llega a fin de mes".

"Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto. Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en veinticuatro meses", fue la respuesta del gobierno, a través de la cuenta de X de la Oficina de Repuesta Oficial.

"Sí, llevamos dos años de reformas profundas y el país está infinitamente mejor que hace dos años, cuando había 60% de pobreza, 20% de indigencia, una inflación que corría al 15.000% anualizado, salarios de miseria y una moneda que se devaluaba todos los días... pero todavía falta mucho. Nadie prometió que fuera a ser fácil. El camino es muy exigente, pero es el que va a hacer grande a la Argentina de nuevo", sumaron en su descargo desde Casa Rosada.

Según reveló Jonathan Heguier, las declaraciones de Messi no cayeron nada bien en Casa Rosada, pero obviamente en este momento ponerse a criticar al líder del seleccionado no parecía lo más indicado, por lo que prefirieron darle la razón.