Venecia se prepara para protestas por la llegada del embajador de EEUU en un superyate

El megayate perteneciente a Tilman J. Fertitta, embajador de Estados Unidos en Italia, llega a Venecia

El embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman Fertitta, llegó el viernes a la laguna ‌de Venecia a bordo ‌de su superyate, lo que provocó protestas contra las políticas del presidente Donald Trump y un refuerzo de las medidas de seguridad, mientras la ciudad se preparaba para una de sus fiestas más importantes.

Fertitta, un empresario multimillonario nombrado por Trump, está recorriendo la península italiana a ​bordo de su ⁠yate de 117 metros, el Boardwalk, en una "Gira de ‌Diplomacia Costera Freedom 250" con motivo del aniversario ⁠250 de la independencia de ⁠Estados Unidos.

Escoltado por un remolcador, el reluciente yate blanco atracó lentamente en la Riva dei Sette Martiri, un amplio paseo ⁠marítimo situado a aproximadamente un kilómetro de la ​plaza de San Marcos.

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Las autoridades han ‌reforzado la seguridad debido a ‌la preocupación por las manifestaciones previstas, que coincidirán con ⁠la Festa del Redentore.

La antigua celebración conmemora el fin de una epidemia de peste y atraerá el sábado a miles de residentes y visitantes a la laguna ​para disfrutar ‌de los fuegos artificiales y las ceremonias religiosas.

Los residentes de esta frágil ciudad llevan mucho tiempo quejándose del impacto del turismo de masas y del creciente uso de Venecia como escenario para ⁠eventos de gran repercusión, como la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista Lauren Sánchez, celebrada en junio de 2025.

Activistas del centro social Morion convocaron una manifestación bajo el lema "Venezia non si Usa" (Venecia no se usa), que partirá del centro hacia el amarre del yate.

Los organizadores de ‌la protesta afirmaron que consideraban a Fertitta un representante de las políticas de Trump, que, según ellos, avivan los conflictos, apoyan la campaña militar de Israel en Gaza y agravan la inestabilidad económica mundial y la subida de los ‌precios.

La Alianza Verde y de Izquierda (AVS) de Italia acusó al Gobierno de desviar a cientos de agentes de policía de ‌sus funciones de ⁠seguridad pública para que actuaran como "guardias de seguridad" de Fertitta durante su gira por Italia, ​y también instó a sus simpatizantes a protestar contra las políticas estadounidenses.

Con información de Reuters