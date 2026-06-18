La F1 redujo sus emisiones de CO2.

A pesar de los disgustos que ha generado el nuevo reglamento técnico, lo cierto es que la Fórmula 1 modificó la normativa con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, un aspecto que viene desarrollándose hace años en la máxima categoría. De hecho, los combustibles deben cumplir con ciertas especificaciones desde hace algunas temporadas, a lo que se suma la mayor importancia que ha tomado la parte eléctrica de los motores.

En este sentido, la F1 dio a conocer su nuevo informe interanual tras el GP de Barcelona, en el que se reveló una reducción del 12% en 2025, un paso clave para llegar a la ansiada emisión cero de las huellas de carbono para 2030. De acuerdo con el análisis de los datos realizado por Normative, la competencia redujo un 11.8% la emisión de CO2 en comparación con 2024 en lo relativo a las operaciones en fábrica, circuitos y desplazamientos.

Cuando se inició esta política ecologista, la F1 tenía una emisión base de 228 793 toneladas de dióxido de carbono, mientras que la última medición dio 148 805, lo que se traduce en una disminución del 35% en los últimos ocho años. De esta manera, la competencia mantiene su cronograma de objetivos, cuyo siguiente paso es reducir la emisiones actuales a la mitad durante las siguientes cuatro temporadas.

De ahí que se haya revisado el calendario, con fechas organizadas por zonas geográficas con el fin de reducir los viajes, ya que hasta hace 2025 la organización de la agenda generaba idas y venidas en traslados que no eran necesarios. A eso se suma la actualización al uso de energías renovables junto a una inversión en combustible sostenible para la aviación en relación con los traslados.

De hecho, este tipo de combustible también ha comenzado a aplicarse en los camiones de los equipos y en el transporte marítimo para las cargas por navegación. Al respecto, Ellen Jones, directora de ESG de la F1, señaló: “Estas acciones demuestran nuestra determinación continua de liderar mediante la innovación sostenible. A medida que avanzamos hacia nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2030, el Future Race Operations Programme logrará nuevas reducciones significativas en los próximos años”.

La F1 2026 tendrá 24 fechas.

¿Cuándo es la próxima carrera?

Después de la seguidilla de Mónaco y Barcelona, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la octava fecha del campeonato, que se desarrollará en el Red Bull Ring. En dicho circuito se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.