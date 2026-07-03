El fútbol cambió: Jorge D'Alessandro predijo quién será la selección "campeona del mundo"

Jorge D'Alessandro sorprendió a los españoles con su predicción.

En medio de la euforia por el contundente triunfo de España ante Austria por 3-0, el debate en El Chiringuito tomó un giro inesperado. Mientras los periodistas españoles daban por hecho que la Roja se perfilaba como la gran candidata al título, un histórico rostro del programa decidió romper el consenso.

Jorge D'Alessandro interrumpió la alegría de los gallegos para recordar que hay otra selección que viene de hacer las cosas ambientes. Su frase fue contundente y dejó sin palabras a los que lo estaban acompañando en ese momento en el programa.

Jorge D'Alessandro cruzó a Pedrerol.

¿Quién va a ser campeón para D'Alessandro?

Jorge D'Alessandro, panelista habitual del ciclo y una de las voces argentinas más reconocidas del fútbol español, se metió de lleno en la discusión para plantar una postura totalmente opuesta a la de sus colegas. En medio del clima de exaltación por el funcionamiento del equipo de Lamine Yamal, el exarquero eligió no acompañar el discurso mayoritario del estudio.

Fue entonces cuando D'Alessandro lanzó la definición que le dio un vuelco a la conversación: "Argentina es el futuro campeón del mundo". La afirmación, lejos de pasar inadvertida, generó sorpresa entre los periodistas españoles que hasta ese momento daban por sentado el favoritismo de su selección tras la goleada.

La reacción de sus compañeros

Tanto Pedrerol como el resto de los periodistas se reían y decían que era imposible que sucediera. Hasta le bajaron el precio al juego de la Selección Argrentina por los rivales a los que se enfrentó.

Dijeron que no ven realmente posible que Argentina logre el bicampeonato y hasta aseguran que será España la que se quede con el tan ansiado trofeo. Parece que ven invensibles a la selección comandada por Luis de la Fuente.

El comentario de D'Alessandro se suma a su histórico rol como defensor de la Albiceleste dentro del programa español, un lugar que ocupa desde hace varios ciclos mundialistas y que volvió a quedar en evidencia en pleno debate sobre los candidatos al título del Mundial 2026.