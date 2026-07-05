Cómo tener un pelo brilloso en minutos: el paso a paso para un preshampoo perfecto.

Tener el cabello brilloso, sedoso y fuerte es posible con una buena técnica del preshampoo. Se trata de un tratamiento capilar que podés hacer en casa con solamente dos productos y que se aplica antes del lavado tradicional. De esta manera, crea una barrera protectora que evita que el shampoo reseque las puntas, reduciendo el frizz y dándole una dosis extra de hidratación.

El preshampoo es ideal para cabellos secos, rizados o dañados. Florencia Chavez, creadora de contenido beauty, explicó cómo hacerlo en casa y qué producto recomienda para conseguirlo. "Si querés que tu pelo se vea así de brilloso, tenés que hacer esto. Mi pelo natural es opaco, seco y con frizz, pero desde que agregué este óleo a mi preshampoo eso cambió", asegura.

Para preparar el preshampoo, se debe mezclar una mascarilla para pelo (cualquiera, la que tengas en casa) con un óleo para el cabello. En el caso de Florencia, usó el Absolut Repair de L'Óreal Pro, "que tiene una textura súper ligera, aportando siete veces más brillo, y además tiene protección térmica hasta 230 grados".

En el clip, muestra cómo se lo aplica: se debe mezclar en un recipiente una o dos cucharadas de la mascarilla de tu preferencia con un poquito de óleo para el pelo. Si no tenés el de L'Óreal, podés usar el que tengas en casa. Luego, se debe aplicar de medios a puntas, sobre el cabello seco o apenas húmedo. "Acá me tomo mi tiempo porque quiero que quede bien impregnado en todo el largo de mi pelo", explica.

"Una vez que termino con este paso lo dejo reposar por 15 minutos, luego me lavo el pelo con shampoo y acondicionador, y listo. Como resultado, tenemos un pelo visiblemente más brilloso, nutrido y reparado", concluye la creadora del video.

Qué beneficios tiene hacer un preshampoo

Aunque muchas personas se enfocan únicamente en el shampoo y el acondicionador, el preshampoo puede marcar una gran diferencia en la salud y el aspecto del cabello. Su principal función es proteger la fibra capilar antes del lavado, especialmente porque algunos shampoos pueden eliminar parte de los aceites naturales que ayudan a mantener el pelo suave e hidratado.

Este paso extra resulta muy útil para quienes tienen el cabello seco, teñido, decolorado o con tendencia al frizz. Al crear una capa protectora sobre el pelo, ayuda a que las puntas no se resequen tanto durante el lavado y favorece una apariencia más suave y brillante.

Cada cuánto conviene hacerlo

La frecuencia ideal depende del tipo de pelo y de sus necesidades. En general, quienes tienen el pelo seco o dañado pueden incorporarlo una o dos veces por semana como parte de su rutina habitual. En cambio, si tu pelo es fino o tiende a engrasarse con facilidad, puede ser suficiente hacerlo de manera ocasional, cuando se sienta más áspero o deshidratado.