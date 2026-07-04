Ministerio de Justicia dice caso Adani debería archivarse por jurisdicción extranjera y poca posibilidad de éxito

FOTO DE ARCHIVO: El multimillonario indio Gautam Adani es visto en Jaipur.

El Departamento de Justicia anunció el sábado que quiere retirar los cargos contra el multimillonario indio Gautam Adani porque ‌el caso es principalmente ‌de carácter internacional, difícil de demostrar e incompatible con las prioridades actuales de la agencia.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis ordenó el mes pasado a la fiscalía que justificara su decisión de desestimar el caso contra Adani, a quien los fiscales de la era Biden acusaron de fraude bursátil y fraude electrónico en ​relación con un supuesto ⁠plan de soborno.

El Departamento de Justicia respondió el sábado con ‌un escrito de 10 páginas en el que exponía ⁠los motivos por los que solicitaba ⁠la desestimación con perjuicio de todos los cargos contra Adani y otros acusados.

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Según el nuevo escrito, los fiscales del Gobierno del presidente Joe ⁠Biden iniciaron un proceso infundado contra Adani con escasas ​posibilidades de éxito.

"La acusación se hizo pública en ‌los últimos días de la Administración ‌anterior, aparentemente como una estrategia de 'señalar y avergonzar' destinada a ⁠formular acusaciones sin ninguna perspectiva realista de que llegara a celebrarse un juicio", reza el escrito judicial.

Los abogados del Gobierno de Estados Unidos no deberían procesar un "caso extranjero" de presunta conducta que ​no implique ‌a organizaciones criminales ni a empresas estadounidenses, y que no afecte a la seguridad nacional, afirmó el Departamento de Justicia.

"Los supuestos 'pagos' de este caso fueron realizados por ciudadanos indios, que trabajaban para empresas indias, al Gobierno indio, sin ⁠que los intereses estadounidenses se vieran implicados de ninguna manera", señala el escrito.

Adani fue acusado en 2024 de acordar sobornar a funcionarios del Gobierno indio para que una filial de su Grupo Adani obtuviera la autorización para construir una planta de energía solar, y posteriormente de engañar a los inversores estadounidenses proporcionándoles información tranquilizadora sobre las prácticas anticorrupción ‌de su empresa.

El Grupo Adani, la empresa de Adani, ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidad alguna. El propio Adani no ha comparecido ante ningún tribunal estadounidense para responder a los cargos.

La decisión de retirar los cargos en Estados Unidos supuso el último caso en el ‌que el Departamento de Justicia ha intentado poner fin a un proceso penal de alta repercusión mediática por delitos de cuello blanco durante el segundo ‌mandato del presidente ⁠Donald Trump.

Los expertos jurídicos señalan que los jueces estadounidenses tienen poca discrecionalidad para obligar a los fiscales ​a continuar con los procesos penales que ya no desean llevar adelante, pero los cargos siguen oficialmente pendientes hasta que Garaufis ordene su desestimación.

(Reportaje de Jana Winter; edición de Sergio Non y Franklin Paul)