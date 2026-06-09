Por qué Benjamín Vicuña nunca se casó con Pampita o la China Suárez: los motivos

Benjamín Vicuña compartió más de una década junto a Pampita y también formó una familia con la China Suárez, pero nunca se casó.

La vida amorosa de Benjamín Vicuña vuelve a estar en el centro de la escena. A lo largo de los años, el actor chileno protagonizó dos de las relaciones más mediáticas del espectáculo argentino junto a Pampita y la China Suárez. Sin embargo, pese a la duración de ambos vínculos y a la llegada de sus hijos, nunca llegó al matrimonio.

Las relaciones más importantes de Benjamín Vicuña

La historia sentimental de Benjamín Vicuña estuvo marcada por romances que tuvieron una enorme repercusión pública. Con Carolina “Pampita” Ardohain compartió más de una década de relación y formó una familia junto a sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Tras esa separación, el actor inició una relación con María Eugenia “la China” Suárez, con quien también construyó una familia y tuvo a Magnolia y Amancio. En ambos casos, se trató de vínculos extensos y consolidados que atravesaron diferentes etapas personales y profesionales. Por ese motivo, durante años surgieron especulaciones sobre la posibilidad de una boda que finalmente nunca se concretó.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el matrimonio

La explicación llegó de boca del propio actor durante una entrevista en el programa "Otro Día Perdido", que conduce Mario Pergolini por El Trece. Todo comenzó cuando recordaron una antigua participación de Vicuña en la mesa de Mirtha Legrand. A partir de ese momento, Pergolini se mostró sorprendido al descubrir que el actor jamás había pasado por el altar. “¿Creés que es una cuestión de dinero?”, le consultó el conductor. Ante la pregunta, Benjamín Vicuña respondió: “No, por diferentes razones. No voy a entrar en la cuestión, pero sí, se fue pasando”.

Luego, Pergolini insistió sobre si alguna vez había considerado seriamente casarse. “¿Nunca se te cruzó por la cabeza casarte?”, preguntó. El actor respondió con humor: “Se me cruzan cosas por la cabeza, a todos se nos cruzan locuras”.

Sus declaraciones despertaron aún más curiosidad entre los televidentes, ya que hasta ese momento no había profundizado demasiado en los motivos detrás de esa decisión.

El insólito motivo por el que Benjamín Vicuña nunca pasó por el altar

La explicación más llamativa llegó sobre el final de la conversación. Allí, el actor reconoció que existe una creencia personal que influyó en su postura frente al matrimonio. “Algunos creemos que es mufa”, confesó entre risas Benjamín Vicuña. Ante la sorpresa de Mario Pergolini, desarrolló la idea con una reflexión basada en experiencias que observó a lo largo del tiempo: “Viste esas personas que llevan mucho tiempo, se casan y se separan. Entonces es mejor no cambiar nada: viene todo bien, todo impecable, ¿para qué?”.

De esta manera, Benjamín Vicuña dejó en claro que no se trató de una cuestión económica ni de falta de compromiso con sus parejas, sino de una mirada particular sobre las relaciones y sobre el impacto que podría tener el matrimonio en una historia que funciona.

Durante una entrevista con Mario Pergolini, el actor explicó por qué el matrimonio nunca formó parte de sus planes.

Cómo es la actualidad amorosa de Benjamín Vicuña

Mientras sus declaraciones generan repercusión en redes sociales y medios de espectáculos, el actor atraviesa un presente sentimental estable junto a Anita Espasandin. Durante la misma entrevista, se mostró muy enamorado y dedicó palabras elogiosas a su pareja. “Gracias a Dios estoy muy feliz con Anita. Es una mujer increíble, buena madre, buena compañera y una gran profesional, así que estamos felices”, expresó.

Así, lejos de los rumores y las especulaciones sobre posibles bodas, Benjamín Vicuña reafirmó que atraviesa una etapa de plenitud personal y sentimental, manteniendo una postura que, al menos por ahora, continúa alejándolo del altar.