La exministra fue encontrada con una importante lesión en la cabeza dentro de su casa.

La Policía del Reino Unido investiga la muerte de la ex ministra conservadora Ann Widdecombe, de 78 años, quien fue encontrada con una grave herida en la cabeza en su vivienda de Haytor, en el condado inglés de Devon. Las primeras hipótesis señalan un posible homicidio y un hombre de 26 años fue detenido como sospechoso.

El hallazgo ocurrió el jueves por la mañana, luego de que un equipo de ambulancias alertara a la Policía tras acudir al domicilio de la histórica dirigente conservadora. El subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, dijo en una rueda de prensa que el sospechoso, británico de raza blanca, fue arrestado en un domicilio de Newton Abbot, localidad cercana a Haytor.

Longman también remarcó que “no hay información” por el momento que sugiera que el asesinato de la antigua secretaria de Estado fuera un “delito con motivación política”.

Qué se sabe hasta ahora de la muerte de Ann Widdecombe

La noticia de la muerte de Ann Widdecombe conmocionó a la política británica. En un primer momento, el fallecimiento había sido comunicado por su equipo de representación sin mencionar indicios de violencia. Sin embargo, horas más tarde, la Policía confirmó que las circunstancias del caso llevaron a abrir una investigación por asesinato.

Según informaron las autoridades, la ex ministra fue encontrada con una importante lesión en la cabeza dentro de su casa ubicada en Haytor, una localidad rural del parque nacional de Dartmoor, en el condado de Devon.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 11.40 del jueves, cuando personal del servicio de ambulancias llegó al domicilio y dio aviso inmediato a la Policía ante la gravedad de la escena.

La investigación por homicidio

Mientras siguen las pericias, la propiedad permanece acordonada y bajo custodia policial. Especialistas forenses trabajan en la recolección de pruebas, mientras los agentes realizan entrevistas a vecinos y personas cercanas a la dirigente política.

Entre ellas se encuentra la cuidadora de Widdecombe, quien, según trascendió, habría sido la persona que encontró el cuerpo dentro de la vivienda. La Policía también lanzó un pedido público para obtener imágenes de cámaras de seguridad, timbres inteligentes o cámaras instaladas en vehículos que puedan aportar información sobre movimientos sospechosos registrados en las inmediaciones de Haytor Vale.

Rosson además pidió evitar especulaciones, especialmente en redes sociales, al considerar que podrían entorpecer la investigación y generar un profundo dolor adicional para los familiares y allegados de la ex funcionaria.

El impacto político de la muerte

La confirmación de que la causa se investiga como un homicidio provocó una fuerte conmoción en el Reino Unido y generó mensajes de dirigentes de distintos espacios políticos. El primer ministro, Keir Starmer, calificó el hecho como "realmente impactante" y sostuvo que este debe ser un momento para dejar de lado las diferencias partidarias y colaborar con la investigación. Además, pidió a la ciudadanía ayudar a identificar al responsable para que sea detenido cuanto antes y advirtió que se trata de una persona potencialmente peligrosa.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, aseguró estar "sin palabras" por lo ocurrido y expresó su dolor por el ataque contra una mujer de 78 años, al que calificó como "desagradable y horrible". También la secretaria del Interior, Shabana Mahmood, manifestó su tristeza por la muerte de Widdecombe y destacó las décadas de servicio público de la ex ministra.

Quién era Ann Widdecombe

Ann Widdecombe fue una de las figuras más reconocidas del conservadurismo británico durante las últimas décadas. Ocupó el cargo de ministra de Prisiones durante un gobierno del Partido Conservador y fue diputada durante más de veinte años. Tras abandonar el Parlamento británico, se convirtió en eurodiputada por el Brexit Party y en 2023 se incorporó a Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage.

Su última aparición pública había sido apenas un día antes de su muerte, cuando participó de un programa de televisión para respaldar la candidatura de Farage en las elecciones parciales previstas para el próximo 13 de agosto. Fuera de la política, Widdecombe también alcanzó gran popularidad por su participación en el programa televisivo Strictly Come Dancing en 2010, donde compartió pantalla con el bailarín Anton Du Beke, quien la recordó como una amiga "divertida, positiva y solidaria".