Tragedia en Brasil: un muerto, heridas y casas destrozadas tras la explosión de gasoducto

Una fuerte explosión sorprendió este lunes a los vecinos del barrio de Jaguaré, en la zona oeste de San Pablo, Brasil, y dejó un saldo de un muerto, tres heridos y decenas de viviendas dañadas. El episodio ocurrió durante una obra realizada por la empresa de saneamiento Sabesp, cuando una tubería de gas habría sido alcanzada accidentalmente, según indicaron las primeras investigaciones replicadas por Globo.

El hecho se registró cerca de las 16:10 en la calle Floresto Bandecchi, en las inmediaciones de la Rua Dr. Benedito de Moraes. Tras el estallido, equipos del Cuerpo de Bomberos y de Defensa Civil desplegaron un amplio operativo en la zona para rescatar víctimas, controlar posibles fugas y evaluar los daños estructurales.

Las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de 45 años, mientras que otras tres personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas conscientes a un hospital regional de Osasco y un trabajador vinculado a la obra se dirigió por sus propios medios a un centro de salud.

De acuerdo con los bomberos, la explosión estuvo relacionada con trabajos realizados por Sabesp sobre una red de agua. Durante la intervención, una maquinaria habría impactado una tubería de gas, lo que obligó a detener las tareas y activar protocolos de emergencia. Sin embargo, minutos después se produjo la detonación.

La onda expansiva provocó daños en al menos 35 inmuebles, entre casas, comercios y edificios cercanos. Vecinos relataron escenas de caos y aseguraron que algunas personas fueron lanzadas por la fuerza de la explosión. También hubo denuncias de víctimas atrapadas bajo escombros y pedidos de auxilio tras el derrumbe parcial de viviendas.

El fuerte olor a gas generó temor por posibles nuevas fugas, por lo que las autoridades evacuaron parte de la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia. Horas más tarde, los bomberos aseguraron que ya no existía riesgo de otra explosión.

El comunicado oficial

En un comunicado, Sabesp expresó su "solidaridad con las víctimas" y afirmó que la obra estaba previamente coordinada con la concesionaria encargada de la red de gas. La empresa sostuvo que, luego del daño en la tubería, las tareas fueron suspendidas y se notificó de inmediato a los responsables del sistema.

"La explosión ocurrió durante la actuación de los equipos encargados de la red de gas" señalaron desde la compañía, que además aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer las causas del episodio y continuará asistiendo a vecinos y comerciantes afectados.