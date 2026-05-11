La dura pérdida que golpea a Marcela Kloosterboer: "Me duele tener que despedirte"

La dura pérdida que golpea a Marcela Kloosterboer.

Marcela Kloosterboer, reconocida actriz y modelo argentina, compartió este último sábado por la noche una noticia que la golpea desde entonces: una pérdida más que sensible para ella, al tratarse de su mascota Perri, una perra golden que por una década fue su compañera inseparable.

"Perri de mi vida, me duele el corazón de tener que despedirte. 10 años desde el día que te encontramos en panamericana corriendo asustada por la tormenta. Te subiste al auto corriendo y te trajimos a casa, la perrita más buena del mundo, ahí le quedó el nombre, Perri", expuso primeramente ella, con duro pesar.

El mensaje de Marcela Kloosterboer a su perra fallecida

En esa misma línea, recordó cuando "a los 5 años empezó a ir de visita a la casa de enfrente, con mi amiga Martina e Iván, y de a poco empezamos a compartir su tenencia". "Allá era la mimada de la casa, hamburguesas a la parrilla para ella y dormir en medio de ellos en la cama. Iba de acá para allá cuando quería y, si iba a haber tormenta, se daba cuenta 10 minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso. Esas noches dormía del lado de Fer. Y así iba, de una casa a la otra con sus dos familias", expuso respecto a la rutina de la mascota.

El desgarrador posteo de Marcela Kloosterboer sobre el fallecimiento de su perra.

"Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu, fue una despedida sin saberlo. Y durmió un rato en el cuarto de Otto y otro en el de Juani. Mi gorda te extrañamos en cada lugar de la casa. Siempre al lado nuestro. En todos los momentos de mis hijos, acompañándolos siempre de cerca. Gracias por tanto gorda. Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa", concluyó.