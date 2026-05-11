Trump y Xi hablarán sobre Irán, las armas nucleares, el comercio y la IA

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC, en Busan, Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto abordar temas como Irán, Taiwán, la inteligencia artificial y las armas nucleares, al tiempo que estudian la posibilidad de prorrogar un ‌acuerdo sobre minerales críticos, según han adelantado representantes ‌estadounidenses en vísperas de la visita de dos días que Trump realizará a China esta semana.

Los líderes de las dos mayores economías del mundo mantendrán sus primeras conversaciones cara a cara en más de seis meses, en un intento por estabilizar unas relaciones tensas por el comercio, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y otras áreas de desacuerdo.

Está previsto que Trump llegue a Pekín el miércoles, antes de las conversaciones que tendrán lugar el jueves y el viernes. Será su primer viaje a China desde 2017.

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ACUERDOS SOBRE AVIONES, AGRICULTURA Y COMERCIO

Se espera que Estados Unidos y China acuerden la ​creación de foros para facilitar el ⁠comercio y la inversión mutuos, mientras que se prevé que China anuncie compras relacionadas con aviones de Boeing, la ‌agricultura y la energía estadounidenses, según indicaron los representantes.

Los planes para crear una Junta de Comercio y ⁠una Junta de Inversiones podrían anunciarse formalmente en la reunión, pero ⁠esos mecanismos podrían requerir un trabajo posterior antes de que puedan implementarse, dijo uno de los representantes.

Los dos países también debatirán la prolongación de una tregua en su guerra comercial que permite el flujo de minerales de tierras raras de China ⁠a EEUU, aunque aún no está claro si ese acuerdo se prorrogará esta semana, según ese representante.

No obstante, ​se mostró confiado en que el acuerdo, que se alcanzó el otoño boreal pasado y ‌sigue en vigor, acabará prorrogándose.

"Aún no ha expirado", dijo ‌el representante a los periodistas. "Estoy seguro de que anunciaremos cualquier posible prórroga en el momento oportuno."

La embajada de China ⁠en Washington se negó a hacer comentarios.

ENTRE LOS TEMAS MÁS DELICADOS FIGURAN TAIWÁN, LAS ARMAS NUCLEARES, IRÁN Y LA IA

También se espera que las conversaciones entre Trump y Xi aborden temas que desde hace tiempo son motivo de tensión entre ambos países, como Irán, Taiwán y las armas nucleares.

China mantiene relaciones con Irán y sigue siendo uno de los principales consumidores de ​sus exportaciones de ‌petróleo. Trump ha estado presionando a China para que utilice su influencia con el fin de instar a Teherán a llegar a un acuerdo con Washington y poner fin al conflicto que comenzó cuando EEUU e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero.

El Gobierno de Trump también ha presionado a China por sus relaciones con Rusia.

"El presidente ha hablado en múltiples ocasiones con el secretario general Xi Jinping sobre ⁠Irán y Rusia, incluyendo los ingresos que China proporciona a ambos regímenes, así como los bienes, componentes y piezas de doble uso, por no mencionar el potencial de las exportaciones de armas", dijo uno de los representantes. "Espero que esa conversación continúe".

Xi, por su parte, está frustrado con Washington por el tema de Taiwán. EEUU sigue siendo el principal valedor internacional y proveedor de armas de la isla gobernada democráticamente, que Pekín reclama como territorio chino.

China ha intensificado su presencia militar cerca de Taiwán en los últimos años, pero la política de EEUU no cambiará, dijo el representante.

Los asesores de Trump expresaron una creciente preocupación por los modelos avanzados de IA ‌que se están desarrollando en China y consideraron que ambas partes necesitan "un canal de comunicación" para evitar conflictos derivados de su uso.

"Aún está por determinar cómo será, pero queremos aprovechar esta oportunidad que brinda la reunión de los líderes para entablar un diálogo y ver si debemos establecer un canal de comunicación sobre cuestiones de IA", dijo uno de los representantes.

Washington también lleva mucho tiempo esperando entablar conversaciones con Pekín sobre armas nucleares, aunque China sigue mostrándose reacia a debatir su arsenal. El Gobierno chino ‌ha comunicado en privado a EEUU que "no tiene interés en sentarse a debatir ningún tipo de control de armas nucleares ni nada por el estilo en este momento", dijo el representante.

La última reunión entre Trump y Xi tuvo lugar en octubre en Corea del Sur, ‌donde acordaron hacer una pausa ⁠en una dura guerra comercial que había llevado a EEUU a imponer aranceles de tres dígitos a los productos chinos y a Pekín a amenazar con restringir el suministro mundial de tierras raras.

En ​febrero, la Corte Suprema dictaminó que Trump no tenía autoridad para imponer muchos de sus aranceles a las importaciones de todo el mundo. El mandatario ha prometido volver a imponer algunos gravámenes utilizando otras vías legales.

nformación de Trevor Hunnicutt en Pekín, Nandita Bose en Washington e Ismail Shakil en Ottawa (Canadá); edición de Edmund Klamann y Aurora Ellis; edición en español de María Bayarri Cárdenas