Copa de Cerveza: el concurso que premia las mejores bebidas de Sudamérica llega a la ciudad de Buenos Aires

En mayo llega la 11.ª edición de la Copa Argentina de Cerveza, donde más de mil productores regionales participarán y competirán para establecerse como la mejor cervecería del país. Además, se evaluarán cervezas de toda Sudamérica para definir a la mejor de la región.

Los detalles de la Copa Argentina de Cerveza: cuándo es y cómo funciona el certamen

La Copa se realizará los próximos 21 y 22 de mayo en el Centro Okinawense de la Ciudad de Buenos Aires y reunirá a referentes cerveceros y jueces internacionales.

La competencia comenzó en 2016 con el objetivo de profesionalizar la actividad y valorar la calidad de la cerveza artesanal del país. Impulsada por el sommelier Martín Boan, con el tiempo el evento logró ganar prestigio: hace diez años solo competían 400 concursantes, mientras que en esta edición competirán más de mil muestras registradas. Así, no solo se trata de uno de los certámenes más competitivos de Argentina, sino que es una de las competencias más relevantes de América Latina en el rubro.

Las cervezas que participan se evalúan mediante una "cata a ciegas" donde los jueces prueban cada una sin información sobre la marca o el productor. El único dato disponible es el del tipo de cerveza que se está probando. El objetivo es que el concurso sea completamente imparcial y prime la precisión técnica. No solo se elige a los ganadores, sino que los jurados ofrecen devoluciones, desde atributos positivos, negativos y aspectos para mejorar que les sirven a los concursantes.

Este año, entre los jueces nacionales se encontrarán Carolina Pérez, Luca Fernández Chinigo y Mariano Balvarrey. Mientras que participarán líderes internacionales de la industria como Ben Edmunds, Dick Cantwell y Lee Lord.

Las cervezas destacadas de los últimos 10 años

El evento se realiza hace más de diez años y, si bien en la edición 11° se definirá a la mejor cerveza del país, las destacadas de otros años siguen resaltando entre las diferentes disponibles. Los ganadores de ediciones anteriores de la Copa Argentina de la Cerveza son:

2016: Cheverry

2017: Juguetes Perdidos

2018: Mesta Nostra

2019: Strange Brewing

2020: Meridiano Quinto

2021: Astor Birra

2022: Jabalina

2023: Rabieta

2024: Charlone

2025: Meridiano Quinto

La Copa de Cervezas se realizará el 21 y 22 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo se define a la mejor cerveza de Sudamérica?

Al mismo tiempo que la Copa Argentina de la Cerveza se realizará la South Beer Cup, considerada la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica. De esta participan marcas que consiguieron la medalla de oro durante el último año. Esta vez participarán Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.