Día del Celíaco: dónde queda el bar de Buenos Aires con cerveza 100% sin gluten y de fábrica

Cada 5 de mayo se conmemora el Día del Celíaco y, para celebrarlo, un bar de la ciudad de Buenos Aires propone una jornada especial completamente libre de gluten. Se trata de Almirante Dönn, que tendrá una noche llena de cerveza apta para celíacos, juegos y nuevos lanzamientos para degustar.

Almirante Dönn ofrece una noche sin gluten con muchas novedades

El próximo martes 5 de mayo de 18 a 00 hs, Almirante Dönn abre sus puertas con una programación diferente: se podrá hacer tours por la fábrica para conocer el proceso de elaboración de sus cervezas sin gluten y, después del recorrido, tener una degustación de estilos en la barra.

El 5 de mayo se podrá realizar un recorrido por la fábrica y hacer una degustación en la barra

Toda la propuesta es 100% libre de gluten, con cervezas elaboradas sin trigo ni cebada y con un proceso que evita la contaminación cruzada. Además, habrá un happy hour en cervezas y descuentos en la carta, juegos y sorteos a lo largo de la noche. También habrá un espacio de merchandising con gorras y remeras de la marca.

Uno de los grandes lanzamientos es la incorporación de un nuevo plato a la carta dulce: bocha de helado con oblea rellena y pistacho picado, una opción que amplía la experiencia más allá de la cerveza.

Dirección: Sarmiento 3263, Almagro.

Almirante Dönn: el bar que ofrece la cerveza celíaca más premiada del país

Almirante Dönn nació en 2016 cuando Facundo Erdocia, celíaco desde los 13 años, decidió crear una cerveza artesanal que pudiera disfrutar sin restricciones. Junto a su amigo Juan Pedro Barcalde, desarrollaron durante tres años un blend propio de maltas sin TACC elaborado con mijo, arroz y trigo sarraceno. Así lograron cervezas con cuerpo, aroma y carácter, comparables a cualquier cerveza artesanal tradicional, y le pusieron un nombre que hace honor a su barrio, Almirante Brown.

Si bien abrieron la primera fábrica en José Marmol en 2019, cinco años después se mudaron a Almagro y abrieron el primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica, donde la producción convive con un espacio para disfrutar de catas, visitas y un menú sin TACC que incluye mbejú, pizzas, chipá y focaccias con pesto o jamón crudo.

La cerveza de Almirante Dönn es una de las más premiadas del país

Entre sus siete estilos de cerveza se encuentran:

Blonde Ale Bouchard, fresca y cítrica

Rosales, una Irish Red con notas de caramelo

Granville, una Witbier especiada

Drumond, una Honey dorada con miel y malta

Nother, una Porter intensa con chocolate y café

Russel, una IPA frutal y seca

Spiro, una opción sin alcohol, ligera y lupulada.

La calidad de sus productos los llevó a ganar premios en la Copa Argentina de Cervezas y en la Copa Ovunque. Hoy Almirante Dönn produce 8.000 litros mensuales y llega a bares, restaurantes y dietéticas de todo el país.