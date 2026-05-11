El Barça celebrará su 29.ª liga por las calles de la capital catalana tras derrotar al Madrid

Fútbol - LaLiga - FC Barcelona vs Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña, España - 10 de mayo de 2026. Vinícius Jr, del Real Madrid, mira abatido mientras los jugadores del FC Barcelona celebran tras ganar LaLiga

Un ​autobús que transportará a los jugadores de fútbol del Barcelona recorrerá en la tarde del lunes las calles de la capital catalana para celebrar su 29.º título de LaLiga, tras imponerse ‌por 2-0 al Real Madrid en el ‌Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick alcanzó los 91 puntos, una ventaja insuperable de 14 puntos sobre el Real Madrid, segundo clasificado, a falta de tres jornadas para el final.

"El primer equipo masculino de fútbol del FC Barcelona saldrá a las calles de Barcelona para compartir con la afición la celebración de los títulos de la Liga 2025/26 y la Supercopa, en una gran rúa de los campeones que recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad", indicó el club en su página web.

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La rúa saldrá a ​las 17:00 hora local (1500 GMT) ⁠desde el Spotify Camp Nou, con una comitiva formada por varios vehículos institucionales y de apoyo, además ‌del autobús del primer equipo.

El triunfo del domingo frente a su gran rival ⁠coronó una campaña dominante en la que el Barça solo perdió ⁠cuatro partidos de liga. El Villarreal es tercero con 69 puntos.

El Real Madrid necesitaba la victoria para mantener vivas sus mínimas esperanzas de título, pero Marcus Rashford acabó con esas aspiraciones a los nueve minutos ⁠de partido.

Antonio Rüdiger cometió una falta sobre Ferran Torres justo al borde del área y ​Rashford lanzó un magnífico tiro libre que se coló por la escuadra ‌izquierda de Thibaut Courtois, dando al Barcelona una ventaja ‌temprana y provocando el éxtasis entre la afición local.

Nueve minutos más tarde, el Barcelona duplicó ⁠la ventaja. Fermín López centró al área y Dani Olmo realizó un ingenioso taconazo que envió el balón a los pies de Torres, quien disparó con fuerza a la escuadra.

La victoria supuso el segundo título de liga consecutivo para Flick, que también logró el doblete de LaLiga y la Copa del Rey ​en su primera ‌temporada el año pasado.

Ambos equipos presentaban numerosas bajas. El Barcelona no pudo contar con Lamine Yamal, Raphinha y Jules Koundé en el once inicial.

La lista de bajas del Real Madrid era más larga, con las ausencias de Éder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Arda Güler y Rodrygo. Federico Valverde tampoco pudo jugar tras sufrir una lesión en la cabeza a ⁠raíz de una pelea en el vestuario a mitad de semana con su compañero Aurélien Tchouaméni, y ambos jugadores fueron multados con 500.000 euros por el incidente.

Kylian Mbappé no viajó debido a una lesión muscular en la pierna, lo que obligó al entrenador Álvaro Arbeloa a alinear a Vinícius Jr. junto al delantero de la cantera Gonzalo, con Jude Bellingham y Brahim Díaz apoyando la línea de ataque.

El Real Madrid creó peligro a través de Vinícius y Gonzalo antes del descanso, pero el Barcelona fue el que llevó la iniciativa. Courtois mantuvo con ‌vida a los visitantes con buenas paradas ante Torres y Rashford.

El Barcelona siguió presionando tras el descanso, con Rashford atormentando repetidamente al lateral izquierdo Fran García por la derecha, mientras que Courtois realizó otra gran parada con el pie izquierdo para evitar el gol de Torres a bocajarro en el minuto 56.

A Bellingham le anularon un gol por fuera de juego en el minuto 62 y Joan Garcia se adelantó rápidamente para ‌frustrar a Vinícius en un mano a mano, impidiendo que el brasileño levantara el balón por encima de él.

El Madrid siguió probando suerte en los últimos compases, pero su ataque careció de mordiente, y el Barcelona se llevó ‌tranquilamente la victoria antes ⁠de que comenzaran las celebraciones por el título.

"Todos los títulos son especiales. Este más porque lo ganamos contra el Real Madrid en casa. Ahora toca disfrutarlo con la ​gente", dijo Frenkie de Jong a la cadena española Movistar Plus.

"Cada título que ganas tienes que celebrarlo, y más una Liga que es una competición de todo el año. Este año hemos sido claramente los mejores de España."

Con información de Reuters