Ventura amenazó con levantar los Martín Fierro.

Este miércoles 29 de octubre, las diferentes plataformas de streaming más consumidas revelaron diferentes ternas del venidero Martín Fierro de Streaming, que en su primera edición buscará premiar a lo más destacado de esta insurgente forma de comunicar. "Fue iniciativa nuestra que todos cuenten las ternas para que no sea el evento de Olga, para que lo sintamos de todos", explicó al respecto Migue Granados, con relación a que será su canal el que transmita el evento.

"Empezamos a hablar con los canales, le mandaron a Ángel de Brito los que habían confirmado, pero faltaban tres porque tenemos otro tipo de diálogo con Luzu, Vorterix y Azzaro, es entre productores", añadió, explicando que a Luzu en particular "los queremos mimar para que vengan, queremos que sea una fiesta de todos". "Van a ganar un montón de cosas, sin lugar a dudas, son pioneros", sostuvo.

El anuncio del Martín Fierro del Streaming.

Luis Ventura fue consultado respecto a la polémica que hubo entre Migue Granados y Nico Occhiato por el anuncio de las ternas, pero este sorpresivamente explicó que no estaba al tanto de ese suceso y se mostró sumamente furioso al sentirse "puenteado".

Luis Ventura explotó y amenazó con levantar el Martín Fierro de Streaming

Desde "Ya fue todo", le consultaron al reconocido trabajador de prensa sobre su opinión de la polémica entre ambas figuras mediáticas. "Dejame que me informe, no quiero hablar boludeces. Yo ya no estoy hablando como periodista, estoy hablando desde un lugar dirigencial de una entidad que está organizando un montón de cosas, y dentro de esa organización hay una cara visible que es la mía", manifestó.

Al ser consultado sobre las ternas, exclamó: "¿Quién determinó esa lista? No lo vi, no vi ninguna lista. ¿Quién es el presidente de APTRA? Entonces, ¿quién tiene que autorizar?". "A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio. Y sino, me voy", aseveró furioso. "¿A vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, APTRA organiza los Martín Fierro. Es APTRA, entiéndalo, APTRA. Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más", agregó.

"Me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que no conozco. Estoy enojado, punto", concluyó.